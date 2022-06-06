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В ЦНИИ эпидемиологии рассказали о передаче оспы обезьян воздушно-капельным путем

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Фото: TASS/Zuma
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Вирус обезьяньей оспы передается от человека к человеку воздушно-капельным путем при тесном контакте в течение длительного времени — более трех часов. Об этом «Известиям» в понедельник, 6 июня, сообщили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

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При этом сейчас никаких предпосылок к тому, чтобы оспа обезьян стала эпидемией и тем более пандемией, нет, заявила «Известиям» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Более того, число людей с подозрением на эту болезнь уменьшается — это свидетельствует о том, что по большей части инфекция локализована и ее распространение сейчас замедляется, добавила специалист.

«Длительный инкубационный период, контактный путь передачи или воздушно капельный, но реализуемый только при длительном — более трех часов, тесном — на расстоянии менее 1 м — нахождении с больным человеком, говорят о том, что эту инфекцию можно контролировать и сдерживать», — пояснила Пшеничная.

В ЦНИИ эпидемиологии уверены: инфицирование легко предотвратить при соблюдении определенных мер предосторожности. Это гигиена рук, использование средств индивидуальной защиты там, где это необходимо, и, по возможности, социальная дистанция.

Такой подход позволит избежать заражения в том числе при контакте с человеком, у которого заболевание на самой ранней стадии — до появления сыпи, когда оспу обезьян легко перепутать с другой инфекцией.

Подобнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Заразные связи: как быстро оспа обезьян передается по воздуху»

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