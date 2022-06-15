В ВОЗ не стали рекомендовать массовую вакцинацию от оспы обезьян

Проводить массовую вакцинацию населения от оспы обезьян не рекомендуется. Об этом в среду, 15 июня, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Массовая вакцинация [от оспы обезьян] не рекомендуется и не нужна сейчас. Целевая вакцинация. До или после контакта пациентов с вирусом, включая медицинских работников», — сказал он на брифинге, трансляция которого велась на странице ВОЗ в Twitter.

Клюге подчеркнул, что на данный момент для борьбы с распространением оспы обезьян нет достаточного количества вакцин, кроме того, не до конца изучены данные для их использования.

Он также напомнил, что эпицентром распространения вируса остается Европа. Клюге призывал сдержать эту вспышку, повышая осведомленность о заболевании, обмениваясь информацией и контролируя распространения вируса.

14 июня в ВОЗ сообщили о созыве на следующей неделе, 23 июня, комитета по ЧС для оценки опасности вспышки оспы обезьян.

10 июня в Роспотребнадзоре сообщили, что в настоящее время в России нет необходимости в вакцинации населения против натуральной оспы. Также на территории страны нет групп риска к этому вирусу. В тот же день ведомство опубликовало на своем сайте документ с рекомендациями по организации противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях при выявлении больных оспой обезьян.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии и других странах.

На сегодняшний день в России случаев заболевания обезьяньей оспой не выявлено. Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. При этом в ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками вируса.