В ВОЗ назвали Европу эпицентром вспышки оспы обезьян

Европа всё еще остается эпицентром вспышки оспы обезьян, так как на ее территории специалисты выявили свыше 1,5 тыс. случаев заражения — 85% от всех зафиксированных на сегодняшний день в мире. Об этом в среду, 15 июня, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, указав, что масштабы вспышки представляют реальную угрозу.

«Европа продолжает оставаться эпицентром этой нарастающей вспышки (оспы обезьян): в 25 странах зарегистрировано более 1500 случаев заболевания, что составляет 85% от общего числа случаев в мире», — заявил глава бюро в ходе брифинга.

14 июня гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус анонсировал созыв комитета по ЧС 23 июня. В ходе заседания будет дана оценка опасности вспышки оспы обезьян.

По его словам, «вспышка оспы обезьян необычна и вызывает беспокойство», потому будет созван комитет по ЧС, «чтобы оценить, представляет ли эта вспышка чрезвычайную ситуацию».

В настоящее время ВОЗ зарегистрировала свыше 1,6 тыс. подтвержденных случаев оспы обезьян во всем мире. Еще примерно 1,5 тыс. вероятных случаев в 39 странах, в семи из которых эта болезнь была обнаружена в предыдущие годы.

10 июня Роспотребнадзор заявил об отсутствии необходимости вакцинации против оспы в РФ.

9 июня начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что одной из причин, вызвавших вспышку оспы обезьян в мире, могут быть изменения возбудителя искусственным путем, что привело к большей заразности вируса.

В России случаев заболевания обезьяньей оспой не выявлено. Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. При этом в ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками вируса.