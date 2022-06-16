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Роспотребнадзор не видит рисков заражения оспой обезьян для россиян

Попова: для россиян серьезных рисков заражения оспой обезьян нет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Для россиян серьезных рисков заражения оспой обезьян нет. Как заявила заявила 16 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова, для этого уже усилен контроль на всех пунктах пропуска в Россию, так как инфекция может иметь только завозной характер.

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«Положительных результатов тестирования на наличие оспы обезьян в РФ нет, как и завоза инфекции в страну», — указала глава ведомства.

Попова также отметила, что в России уже есть тест-система для определения данного заболевания, и еще одна выходит из регистрации.

«У нас есть вакцина от оспы, которая сегодня тоже находится в стадии регистрации, она разработана, хорошо себя показала. То есть сказать, что граждане не защищены, нельзя», — заметила глава Роспотребнадзора в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее в этот день в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России необходима вакцина от оспы обезьян, поскольку в мире растет число заболевших.

Накануне, 15 июня, российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об отсутствии необходимости в массовой вакцинации в рамках борьбы с распространением оспы обезьян. При этом вакцина от заболевания в настоящий момент находится в стадии разработки. Также днем ранее стало известно, что в Москве врачи скорой помощи начали проходить тестирование на знание принципов диагностики оспы обезьян.

Тогда же директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что Европа всё еще остается эпицентром вспышки оспы обезьян, так как на ее территории специалисты выявили свыше 1,5 тыс. случаев заражения — 85% от всех зафиксированных на сегодняшний день в мире.

В Роспотребнадзоре оценили вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. При этом в ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с приматами и грызунами — потенциальными переносчиками вируса.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.

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