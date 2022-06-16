Гинцбург заявил о необходимости создания в РФ вакцины от оспы обезьян

России необходима вакцина от оспы обезьян, поскольку в мире растет число заболевших. Об этом в четверг, 16 июня, в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Безусловно, нужно создать. Никто на сегодняшний день не может объяснить, почему ни с того ни с сего данная инфекция была только на Африканском континенте, а сейчас она распространилась по всему миру, и списывать это только на нетрадиционные связи, это хорошо, но, боюсь, это скоро не будет единственным объяснением», — приводит его слова ТАСС.

Специалист также добавил, что каждый день число выявленных случаев продолжает расти.

Накануне, 15 июня, российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об отсутствии необходимости в массовой вакцинации в рамках борьбы с распространением оспы обезьян. При этом вакцина от заболевания в настоящий момент находится в стадии разработки. Также днем ранее стало известно, что в Москве врачи скорой помощи начали проходить тестирование на знание принципов диагностики оспы обезьян.

Тогда же директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что Европа всё еще остается эпицентром вспышки оспы обезьян, так как на ее территории специалисты выявили свыше 1,5 тыс. случаев заражения — 85% от всех зафиксированных на сегодняшний день в мире.

В России случаев заболевания обезьяньей оспой не выявлено. Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. При этом в ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с приматами и грызунами — потенциальными переносчиками вируса.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.