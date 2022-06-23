Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Дикая» 16+

Режиссер: Владимир Котт. В ролях: Таисия Вилкова, Алексей Кравченко, Игорь Савочкин, Амаду Мамадаков, Дмитрий Красилов, Ирина Безряднова.

Начинающая модель Алена мечтает покорить Москву. Однажды на вечеринке она знакомится с Егором, который предлагает полететь на его самолете в Ниццу. Однако вместо премиального курорта они прилетают… в Якутию, где по стечению обстоятельств Алена остается одна в тайге. Сможет ли красотка выжить, спасаясь от комаров, хищников и лесного пожара, имея при себе пилочку для ногтей, помаду и прибившегося к ней песца?

В прокате с 23 июня

«Борзенко: ринг за колючей проволокой» 18+

Фото: PREMIER

Режиссер: Алексей Дегтярев. В ролях: Иван Фоминов, Сергей Гармаш, Владимир Лукьянчиков, Сергей Назаренко, Вячеслав Аникин.

Документальный фильм об Андрее Борзенко, советском боксере, прошедшем Бухенвальд. Подтверждение тому, что стойкость человеческого духа может творить чудеса. Борзенко провел более 80 боев и ни разу не потерпел поражение, хоть и находился в условиях, не совместимых с жизнью.

Зрители узнают, как подпольная большевистская организация готовила восстание в концлагере во время поединков Андрея Борзенко: более ста тысяч заключенных собирались рискнуть всем и сразиться за свою свободу.

В онлайн-кинотеатр PREMIER

«Миссия: Аметист» 16+

Фото: Первый канал

Режиссер: Антон Борматов. В ролях: Александр Устюгов, Агния Дитковските, Николай Мачульский, Сергей Чонишвили, Юрий Беляев, Надежда Борисова, Антон Филипенко, Виктор Тереля, Пьер Бурель, Алексей Матошин.

Премьера шпионского детектива. Службе внешней разведки РФ становится известно, что некий сотрудник ЦРУ, действуя по негласному указанию теневого американского альянса, разворачивает многоходовую операцию с целью полной дискредитации России на мировой арене. Предотвращение диверсии поручено «спящему агенту» — российской девушке в Италии, Елене Колмогоровой. Ее имя под прикрытием — Лаура Палацци, позывной «Аметист», и она замужем за членом мафиозной семьи Диаманти.

С 27 июня, 21:45, Первый канал

«Дышите свободно» 16+

Фото: Наше Кино

Режиссер: Сергей Бодров. В ролях: Евгений Ткачук, Полина Пушкарук, Полина Агуреева, Илья Дель, Михаил Тройник, Кристина Шнайдер, Анатолий Кондюбов.

Илья сильно заикается. Это мешает всему — личной жизни, общению с ребенком, работе. В отчаянии он записывается на курс известного доктора Черкасовой — гуру своего дела, которую пациенты считают магом и волшебником. Там он встречает новых друзей и новую любовь — молодую девушку Веру. Но оказывается, что Черкасовой самой нравится Илья и она намерена его завоевать.

С 23 июня в онлайн-кинотеатре KION

Театр

«Аида» 12+

Фото: Ирина Шымчак

Режиссер: Дмитрий Бертман. В ролях: Елена Михайленко, Ирина Окнина, Иван Гынгазов, Шота Чибиров, Ксения Вязникова, Алексей Исаев, Алексей Тихомиров и др.

Свой 32-й сезон московский музыкальный театр «Геликон-опера» завершает премьерой оперы Джузеппе Верди «Аида». Древняя, как сам Египет, загадочная история любви и противостояния добра злу и в наше время волнует и творцов, и публику: «Аиду» ставят по всему миру, в Метрополитен-опере этот спектакль исполнялся более тысячи раз. Современный мир требует нового осмысления. Режиссер-постановщик Дмитрий Бертман представит свежий взгляд на «Аиду», спектакль, который удивит даже самых искушенных поклонников и знатоков оперы.

С 28 июня по 1 июля, 19:00, «Геликон-опера»

«Необыкновенный концерт» 12+

Фото: Театр кукол Образцова

Режиссер: Сергей Образцов, Семен Самодур. В спектакле заняты: Андрей Нечаев, Дмитрий Чернов, Михаил Фадеев, Федор Виолин, Идиль-Искандер, Александра Горбунова, Алексей Соколов, Анатолий Вещиков.

Аншлаговый спектакль, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса и покоривший сердца миллионов зрителей. Сатира, юмор и искрометная музыкальная пародия в Театре кукол Образцова. Вечер ведет знаменитый Апломбов. Импозантный конферансье, «питающийся» энергией и смехом зрителей, обожающий аплодисменты и… себя, любимого, умеющего отпускать шуточки на 24 языках мира, в том числе на таких как фарси и хинди. И блистательный актерский состав.

23 июня, 19:00, 26 июня, 18:00, Театр кукол Образцова

«Высоцкий. Рождение легенды» 12+

Фото: Галина Фесенко

Режиссер: Сергей Безруков. В ролях: Дмитрий Карташов, Александр Тютин, Антон Соколов, Михаил Шилов, Степан Куликов, Сергей Вершинин, Александр Фролов, Кирилл Новышев.

Создатели спектакля пытаются ответить на вопрос: как рождается легенда? Роль Высоцкого в этой постановке не отдана конкретному актеру — ее «примеряют» несколько артистов, воплощая разные ипостаси его личности, разные темы в его творчестве. Образ Высоцкого возникает из разыгранных на сцене эпизодов его жизни, исповедальных стихов и песен. В основу спектакля легли воспоминания современников, малоизвестные факты жизни Высоцкого, фрагменты из писем и дневников. Как и у многих поэтов, биография Высоцкого написана в его песнях и стихах.

25 июня, 18:00, Московский Губернский театр

Закрытие 101-го сезона Театра Вахтангова на Арбате 6+

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

Праздничный арбатский концерт, на который приглашают зрителей попрощаться с Театром Вахтангова до следующего сезона. На импровизированную сцену центрального входа выйдут вахтанговцы всех поколений: народные артисты России Евгений Князев, Сергей Маковецкий, Евгений Карельских, Юлия Рутберг, Ольга Тумайкина; заслуженные артисты России Анна Дубровская, Михаил Васьков, Игорь Карташёв, Александр Олешко, Мария Волкова. Вечер ведут: Принцесса Турандот — народная артистка России Марина Есипенко и «цанни» — Эльдар Трамов, Алексей Петров, Евгения Ивашова, Елизавета Палкина.

28 июня, 20:30, Театр Вахтангова

Выставки

«Обыкновенный NATOцизм» 18+

Фото: Музей Победы

К годовщине начала Великой Отечественной войны открылась выставка, ставшая продолжением масштабного проекта «Обыкновенный нацизм». Новая экспозиция расскажет об агрессивной политике Североатлантического альянса, его деятельности, которая неоднократно была направлена на развязывание военных конфликтов, приведших к массовой гибели населения в различных странах. Кроме того, на выставке будут представлены наглядные доказательства поддержки, которую оказывало и продолжает оказывать НАТО националистическим батальонам Украины.

До 31 июля, Музей Победы

«Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения» 6+

Фото: Русский Музей

Экспозиция объединила более 220 произведений из собраний Русского музея и Третьяковской галереи, а также из частных собраний Москвы и Петербурга. На выставке представлены все сферы изобразительного искусства, в которых реализовал свой талант гениальный художник (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство), где рядом с признанными шедеврами экспонируются работы, до сих пор малоизвестные широкому зрителю.

До 2 августа, Русский музей, корпус Бенуа Михайловского дворца, Санкт-Петербург

«Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» 6+

Фото: ГМИИ им. А.С. Пушкина

Это главный проект Пушкинского музея 2022 года. Более 600 экспонатов — около 260 произведений живописи, графики и скульптуры; предметы декоративно-прикладного искусства, книги, фотографии, архивные материалы. Коллекции братьев Ивана и Михаила Морозовых с успехом были показаны в Фонде Луи Вюиттон. Возвращения выставки из Парижа ждала вся Россия. Московский показ будет отличаться от экспозиции во Франции. В ГМИИ представят около 30 произведений русского искусства и 10 работ французских художников. Среди них — картины Винсента ван Гога и Мориса Дени.

С 28 июня по 30 октября. ГМИИ им. А.С. Пушкина

Концерты

Александр Малинин в Зеленом театре ВДНХ 6+

Фото: ИА «Интермедиа»

Большой летний концерт Александра Малинина пройдет в формате open air. Народный артист России любим несколькими поколениями слушателей. Публика знает наизусть такие его произведения, как полный многослойных таинственных образов «Белый конь», экспрессивные «Напрасные слова», игривую «Леди Гамильтон» и завораживающую «Забаву» на стихи Сергея Есенина. Конечно же, артист порадует свою публику не только хорошо известными, но и новыми номерами. Два года назад вышел альбом певца «Китами», песни из которого прозвучат в программе.

24 июня, 20:00, Зеленый театр ВДНХ

Александр Князев и Квартет В.А. Берлинского 12 +

Фото: Концертное агентство Bassmann

Народный артист России, известный виолончелист Александр Князев и музыканты Квартета им. В.А. Берлинского выступят в необычном для них зале. Шедевры эпохи романтизма прозвучат в Соборной палате, обладающей неповторимой акустикой и удивительной атмосферой Московского епархиального дома начала ХХ века. В программе вечера — Струнный квартет № 3 ми-бемоль минор Петра Ильича Чайковского и Струнный квинтет до мажор Франца Шуберта.

29 июня, 19:00, Соборная палата

ABBA GOLD HITS 6+

Фото: Дом Музыки

В 2022 году легендарная шведская группа ABBA отмечает полувековой юбилей. Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» представит свой специальный проект. Уникальность этого концерта не только в том, что в нем прозвучат любимые хиты шведской группы в оригинальных аранжировках, но и в составе участников. Продюсер проекта Гаянэ Шиладжян пригасила звезд российской версии мюзикла Mamma Mia! Юлию Чуракову и Наталию Быстрову. Именно Наталию солисты группы ABBA Бьорн Ульвеус и Анни-Фрид Лингстад назвали лучшей исполнительницей главной роли этого мюзикла в мире.

29 июня: 19:00, Дом музыки

Фестивали

ХV Международная летняя театральная школа Союза театральных деятелей России 16+

Фото: Инна Афанасьева

Это масштабный, не имеющий аналогов не только в нашей стране, но и в мире образовательный проект в сфере театрального искусства. В рамках Школы участники проходят интенсивное обучение у лучших театральных педагогов и режиссеров России. В этом году в Школу приехало 86 молодых актеров и актрис из России и 11 стран мира. Главным итогом Школы стали спектакли, которые покажут в Москве. Откроет показы «Выхухоль и фейхоа» режиссера-хореографа Татьяны Чижиковой. Также в программе постановки Дениса Азарова, Петра Айду, Николая Коляды, Анны Викторовой.

С 24 по 27 июня, Театральный центр СТД РФ «На Страстном»

Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров им. С.В. Рахманинова 6+

Фото: Росконцерт

В Москве завершается конкурс Рахманинова. С 24 по 26 июня в Большом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского состоятся финальные выступления пианистов. А в Концертном зале с симфоническим оркестром Мариинского театра выйдут на одну сцену дирижеры. А 27 июня в 19:00 меломанов ждут на гала-концерт лауреатов в консерватории.

С 24 по 27 июня, Московская консерватория, Концертный зал имени Чайковского.

«Театр Наций FEST» 18+

Фото: Театр Наций

Пятый фестиваль откроется на Красной площади Тобольского кремля спектаклем-концертом «Роман в письмах. П. Чайковский и Н. фон Мекк». Народные артисты России Евгений Миронов и Ксения Раппопорт прочтут избранные фрагменты из переписки великого русского композитора. В программе три постановки Театра Наций: спектакль режиссера Тимура Бекмамбетова «Ходжа Насреддин», постановка Елены Невежиной «Зимние заметки о летних впечатлениях» и спектакль Светланы Земляковой «Любовницы».

С 23 по 30 июня, Тобольск