Гинцбург назвал «Спутник V» универсальной вакциной от коронавируса

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об универсальности вакцины «Спутник V» в борьбе со всеми вариантами коронавирусной инфекции. Его слова 21 июня приводит «РИА Новости».

«В связи с бесконечным количеством генетических вариантов, которые имеют клинически значимые проявления, вакцина «Спутник V» выступает в данном случае как универсальная вакцина против всех этих вариантов», — отметил собеседник агентства на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Кроме того, Гинцбург напомнил о необходимости продолжать прививаться от СOVID-19. По его словам, это важно, поскольку люди с антителами не всегда имеют нужный уровень вируснейтрализующих антител.

Накануне глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи назвал введение вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок способом решения проблем с распространением COVID-19. Институт Гамалеи создал вакцину для всех групп населения, за исключением пока что детей 0–6 лет, уточнил он.

При этом, как он отмечал ранее, 15 июня, в рамках клинических исследований детей 9–11 лет значимых побочных эффектов у получивших вакцину от коронавируса не отмечено.

В настоящее время продолжаются клинические испытания вакцины от коронавируса, которую разработал Центр имени Гамалеи. Их проводят среди детей от 6 до 11 лет. В январе Гинцбург сообщал, что на исследования может уйти до 3,5 месяца.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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