Самый знаменитый ресторан Гонконга затонул

Знаменитый плавучий ресторан Jumbo в Гонконге перевернулся в Южно-Китайском море после того, как его отбуксировали из города. Об этом сообщили в понедельник, 20 июня, в The Seattle Times.

В сообщении говорится, что ресторан столкнулся с «неблагоприятными условиями», когда он проходил мимо островов Сиша. Отмечается, что в судно попала вода и оно начало опрокидываться.

Компания заявила, что никто не пострадал. Однако спасти судно не удалось.

«Поскольку глубина воды на месте происшествия составляет более тысячи метров, чрезвычайно сложно проводить спасательные работы», — говорится в заявлении.

Плавучий ресторан Jumbo длиной почти 80 м был достопримечательностью Гонконга на протяжении более четырех десятилетий. Среди гостей ресторана была даже королева Великобритании Елизавета II. Ресторан не раз демонстрировался в различных фильмах, в том числе в боевиках с участием Джеки Чана.

Jumbo мог одновременно прокормить до 2,3 тыс. гостей.

В 2020 году из-за пандемии он закрылся. Компания Aberdeen Restaurant Enterprises заявила, что ресторан стал финансовым бременем для его акционеров, поскольку миллионы гонконгских долларов были потрачены на его осмотр и обслуживание, хотя он не работал.

1 июня сообщалось, что в центральной части Китая сгорел ресторан. В результате пожара и взрыва один человек погиб,13 получили ранения. Как отметило агентство, сначала в ресторане произошел пожар, а за ним последовал взрыв.