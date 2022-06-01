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В Китае один человек погиб при взрыве в ресторане

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Zhang Jingbo
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В центральной части Китая, в одном из ресторанов города Чанша провинции Хунань в среду, 1 июня, в результате пожара и взрыва по меньшей мере один человек погиб,13 получили ранения. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Отмечается, что ЧП произошло около 6.30 (1.30 мск) в ресторане, специализирующемся на рисовой лапше.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные, медики, сотрудники правоохранительных органов. Все пострадавшие госпитализированы. Большое число посетителей, объясняется тем, что в КНР завтраки начинаются с 5.30.

Как отметило агентство, сначала в ресторане произошел пожар, а за ним последовал взрыв. Ведется расследование, причины происшествия устанавливаются.

Ранее, 21 мая, в результате взрыва возле перинатального центра в казахстанском городе Шымкент погиб младенец. По информации департамента полиции города, уничтожено здание межбольничной частной аптеки № 138, где производится физраствор. Пожар, возникший после взрыва, был локализован полностью. По предварительной версии, произошел взрыв кислородного баллона в межбольничной аптеке.

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