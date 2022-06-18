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Французы оценили выступление Путина на ПМЭФ

Читатели Le Figaro назвали позицию Путина по членству Украины в ЕС ударом ниже пояса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Читатели французской газеты Le Figaro оценили заявления российского президента Владимира Путина, сделанные во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Свои комментарии они оставили на сайте издания.

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Особенно активно пользователи обсудили оценку Путиным перспективы вступления Украины в Евросоюз.

По словам российского лидера, решение о присоединении к экономическим объединениям остается суверенным решением любой страны. Экономическое объединение имеет право принимать государства или нет, отметил Путин, напомнив, что ЕС в отличие от НАТО не был военным или оборонительным союзом.

«Кандидатура Украины в ЕС не представляет угрозы для России. Я бы даже сказал, что это устроило бы Россию. Надо признать, что и без того экономически ослабленная Европа долгие годы будет нести бремя Украины. За всеми этими красивыми декларациями поддержки уже стоят и будут стоять миллионы, которые европейцы будут платить в виде налогов», — написал пользователь Insight2000.

MICHEL BOUCHARDY добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон мог думать, что заявлением о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС «запугивает Путина».

Occitane, рассуждая о возможном расширении Евросоюза, подчеркнул, что у жителей ЕС забыли спросить мнение по этому вопросу.

«Присоединить Украину к Европе — значит еще немного ее разорить и сделать нежизнеспособной», — добавил Ludwig3.

«Путин прав и всё просчитал. Ему всё равно, если Украина, отрезанная от своей русскоязычной восточной части, вступит в ЕС. Находиться в Европейском союзе для страны означает потерять суверенитет и свою душу в бессильной технократической организации», — заметил anonyme 38572.

Накануне обозреватель канала CNN Люк МакГи отметил, что несмотря на нацеленность Киева на быстрое вхождение в состав Евросоюза, этот процесс может занять годы, а то и десятилетия. Причинами он назвал политические, экономические и другие факторы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 17 июня дала рекомендацию предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. При этом она отметила, что для вступления Киеву нужно провести ряд реформ по усилению судебной системы, борьбе с коррупцией и деолигархизации.

Решение о предоставлении статуса кандидатов трем странам будет приниматься на саммите в Брюсселе 23–24 июня. В нем примут участие главы 27 государств и правительств ЕС.

16 июня иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что предоставление Евросоюзом Украине статуса кандидата будет означать, что Брюссель в вопросах расширения ЕС на первое место ставит геополитические интересы.

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