Французы оценили выступление Путина на ПМЭФ

Читатели французской газеты Le Figaro оценили заявления российского президента Владимира Путина, сделанные во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Свои комментарии они оставили на сайте издания.

Особенно активно пользователи обсудили оценку Путиным перспективы вступления Украины в Евросоюз.

По словам российского лидера, решение о присоединении к экономическим объединениям остается суверенным решением любой страны. Экономическое объединение имеет право принимать государства или нет, отметил Путин, напомнив, что ЕС в отличие от НАТО не был военным или оборонительным союзом.

«Кандидатура Украины в ЕС не представляет угрозы для России. Я бы даже сказал, что это устроило бы Россию. Надо признать, что и без того экономически ослабленная Европа долгие годы будет нести бремя Украины. За всеми этими красивыми декларациями поддержки уже стоят и будут стоять миллионы, которые европейцы будут платить в виде налогов», — написал пользователь Insight2000.

MICHEL BOUCHARDY добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон мог думать, что заявлением о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС «запугивает Путина».

Occitane, рассуждая о возможном расширении Евросоюза, подчеркнул, что у жителей ЕС забыли спросить мнение по этому вопросу.

«Присоединить Украину к Европе — значит еще немного ее разорить и сделать нежизнеспособной», — добавил Ludwig3.

«Путин прав и всё просчитал. Ему всё равно, если Украина, отрезанная от своей русскоязычной восточной части, вступит в ЕС. Находиться в Европейском союзе для страны означает потерять суверенитет и свою душу в бессильной технократической организации», — заметил anonyme 38572.

Накануне обозреватель канала CNN Люк МакГи отметил, что несмотря на нацеленность Киева на быстрое вхождение в состав Евросоюза, этот процесс может занять годы, а то и десятилетия. Причинами он назвал политические, экономические и другие факторы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 17 июня дала рекомендацию предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. При этом она отметила, что для вступления Киеву нужно провести ряд реформ по усилению судебной системы, борьбе с коррупцией и деолигархизации.

Решение о предоставлении статуса кандидатов трем странам будет приниматься на саммите в Брюсселе 23–24 июня. В нем примут участие главы 27 государств и правительств ЕС.

16 июня иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что предоставление Евросоюзом Украине статуса кандидата будет означать, что Брюссель в вопросах расширения ЕС на первое место ставит геополитические интересы.