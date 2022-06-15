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Мишустин указал на плавную адаптацию экономики России к западным санкциям

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Российская экономика справляется с санкциями Запада, заявил в среду, 15 июня, премьер-министр страны Михаил Мишустин.

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«В целом можно сказать, что на данном этапе наша экономика справляется с санкционным давлением. В значительной степени этому способствуют и решения, принятые в рамках достижения национальных целей развития до 2030 года», — сказал Мишустин на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Основные направления экономической политики в условиях внешнего санкционного давления».

Он добавил, что правительство России за три месяца включило более 300 мероприятий в план первоочередных действий по поддержке экономики страны в условиях санкций.

«Многие идеи уже нормативно закреплены. Граждане, бизнес и различные отрасли получают необходимую помощь и поддержку. Благодаря такой поддержке удалось смягчить влияние санкций. Экономика плавно адаптируется к новым вызовам, сохраняется макроэкономическая стабильность, выполняются все намеченные социальные программы, последовательно снижается административная нагрузка и улучшаются условия для реализации проектов», — отметил Мишустин.

Он также указал, что санкционная политика Запада уже ударила по мировым рынкам, еще не оправившимся после пандемии COVID-19, что привело к рекордной инфляции во многих странах.

«Уже давно ни наша, ни международная экономика не сталкивались с подобными вызовами. Антироссийские выпады Запада ударили и по мировым рынкам, к тому же еще не до конца оправившимся от последствий пандемии, что и привело к рекордным показателям инфляции во многих странах, подорожанию бензина, угрозе возникновения дефицита продовольствия, к серьезным дисбалансам в структуре спроса и предложения по другим важным товарам», — подчеркнул премьер-министр.

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

14 июня российский сенатор Алексей Пушков заявил, что страны Запада уже не выдерживают собственных санкций, введенных против России, но боятся в этом признаться. По его словам, США и их союзники уже не знают, как выпутаться из этой политики «изоляции».

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нелегкую экономическую ситуацию, в которой сейчас находится Россия, стоит рассматривать как стимул для поисков новых путей взаимодействия с дружественными странами. Он уточнил, что Россия намерена развивать экономическое сотрудничество на многих направлениях, включая Латинскую Америку и Запад.

31 мая институт уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова сообщил о том, что большая часть российских предпринимателей (77%) успешно приспособилась к новым экономическим условиям, вызванным санкциями против России.

Еще 12 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что страна успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Глава государства предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших государств мира.

Западные страны начали ужесточать санкции против Москвы на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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