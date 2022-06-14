Военкор «Известий» показал работу авиации по позициям ВСУ в Попасной

Военный корреспондент «Известий» снял видео работы российской авиации в городе Попасная. Кадры поступили в распоряжение издания во вторник, 14 июня.

Как следует из видео, вертолеты и самолеты российских Военно-воздушных сил летают над городом на низкой высоте. Истребители сбрасывают боеприпасы на позиции вооруженных сил Украины, о которых заранее получены данные.

Ранее во вторник Донецкая Народная Республика (ДНР) попросила Россию задействовать дополнительные ракетные комплексы «Искандер» и авиацию для уничтожения украинской артиллерии. Как отметили представители ДНР, группировки противника сконцентрировали на территории республики большое количество вооружения. Речь идет о западном оружии, преимущественно артиллерии.

Накануне «Известия» опубликовали видео работы по позициям украинских боевиков самоходной артиллерийской установкой 2С1 «Гвоздика» Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). На кадрах видно, как солдаты доставляют артиллерийскую установку на огневую позицию, после чего производят выстрелы по месту расположения под Попасной украинских радикалов.

12 июня корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов показал кадры работы подразделений Народной милиции ДНР по уничтожению укрепрайона украинских националистов противотанковым ракетным комплексом «Фагот».

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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