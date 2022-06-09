Заявлениям Киева о неприменении американских реактивных систем залпового огня HIMARS против России, доверять не стоит. Об этом в четверг, 9 июня, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«То, что они не будут использовать HIMARSы по территории Российской Федерации, этим украинским словам грош цена», — заявил Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее, 1 июня, США одобрили новый пакет военной помощи Украине. В него вошли реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью порядка 80 км — с условием, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории России. Президент Украины Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование.

Однако позднее депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS по целям в РФ.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что возможные поставки Киеву западных РСЗО создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

Также в июне обозреватель немецкого портала Compact Вон Хильд написал, что поставки Украине американской ракетной системы HIMARS, даже с боеприпасами малой дальности, спровоцируют Киев использовать западное оружие на российской территории, что поставит страны НАТО, в первую очередь Германию, под угрозу ядерной войны.

По словам автора статьи, типичная тактика США — сначала разжечь конфликт, а потом доставить оружие в зону боевых действий, чтобы «не пачкать руки». Последствия этой безответственной политики, убежден журналист, почувствуют все европейцы.

Поставки вооружения на Украину усилились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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