Западные санкции в отношении России ударили по самим США и их союзникам. Такое мнение выразил в материале для Javan бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин.

«Самое парадоксальное в том, что этот конфликт стал причиной угрозы безопасности именно тех стран, которые до сих пор считали себя хранителями или гарантами пресловутой мировой безопасности», — подметил автор.

Так, по словам экс-посла, США и Евросоюз спровоцировали нарастание конфликта на территории Украины, после чего усилили антироссийскую рестрикционную политику, заявляя, что таким образом хотят добиться прекращения боевых действий в бывшей советской республике.

«Мира, однако, они не добились, зато парализовали экономическую жизнь фактически в масштабе всей планеты», — пояснил Пакайин.

Схожую позицию о неэффективных, спровоцировавших голод в мире антироссийских санкциях, ранее в этот день озвучил обозреватель Bloomberg. Автор считает, что антироссийская рестрикционная политика США и Евросоюза велась без учета последствий для других стран. При этом, «карательные меры применялись очень выборочно», без учета политических, экономических и социальных последствий для мира, «едва оправившегося от двух радикально разрушительных лет пандемии».

5 июня во Всемирной продовольственной организации (ФАО) при ООН заявили, что в 2023 году в мире ожидается ухудшение продовольственной ситуации из-за событий вокруг Украины.

1 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что урегулировать глобальный продовольственный кризис невозможно, если не вернуть сельскохозяйственную продукцию из России и Украины на мировые рынки. В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что мир находится на пороге глубокого продовольственного кризиса, связанного с введением незаконных рестрикций в отношении РФ, являющейся одним из мировых поставщиков.

Еще в апреле президент РФ заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Так, например, стало известно, что по причине роста цен на энергоносители Великобритания рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни. В Германии инфляция в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году. В США потребительские цены выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года.

Несогласные со спецоперацией страны Запада усиливают санкционное давление РФ, однако из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.