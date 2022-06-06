Россия поздравила Казахстан с успешным проведением референдума

Россия поздравила народ Казахстана с успешным проведением референдума по поправкам в конституцию. Об этом говорится в распространенном 6 июня сообщении МИД РФ.

«В России с уважением относятся к суверенному демократическому волеизъявлению граждан дружественной нам республики по ключевым вопросам ее политического и социально-экономического развития. <…> Наблюдатели не выявили существенных нарушений, способных повлиять на итоги голосования, и считают референдум состоявшимся, а его результаты — заслуживающими доверия», — сказано в сообщении.

5 июня в Казахстане состоялся референдум о поправках к конституции страны. Председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров сообщил, что поправки поддержали 77,18% избирателей.

Воспользовался своим конституционным правом первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он проголосовал на участке под номером 115, расположенном в здании «Астана Опера». В первой половине дня на пунктах для голосования были замечены и лидеры политических партий. Они успели пообщаться с горожанами, которые также пришли исполнить свой гражданский долг, и ответили на вопросы журналистов.

Голосуя на референдуме, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что это народное волеизъявление станет залогом того, что в стране не повторятся события, подобные тем, что произошли в январе.

Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества признала состоявшийся в Казахстане референдум открытым, прозрачным и демократичным. Кроме того, представители комиссии от Межпарламентской ассамблеи СНГ не выявили серьезных нарушений в ходе процесса.

В середине марта Токаев заявлял, что Казахстану нужен переход к президентской республике с сильным парламентом. В этой связи он предложил переустроить политическую модель развития страны, обеспечив оптимальный баланс институтов власти. Также он предложил в четыре раза снизить порог для регистрации партий — с 20 тыс. до 5 тыс. человек.

29 апреля Токаев предложил провести референдум по вопросу внесения изменений в конституцию страны, чтобы укрепить взятый курс на демократизацию. Поправки планируют внести в статью 33 Основного закона. Они сокращают полномочия президента, усиливают роль парламента, воссоздают Конституционный суд и укрепляют правозащитную сферу.

2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты по поводу повышения цен на газ в два раза. Довольно быстро у митингующих появились политические требования. 4 января произошли беспорядки в Алма-Ате. Радикалы ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и разгромили несколько строений. В ходе беспорядков тогда погибли 19 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Утром 5 января президент Токаев принял отставку правительства. Днем 5 января он заявил, что сменил Нурсултана Назарбаева во главе Совета безопасности страны. В Казахстан были введены миротворческие силы ОДКБ. 9 января власти республики заявили о том, что ситуация в стране стабилизировалась.