Президент Казахстана назвал референдум возможностью исключить повтор январских событий

Проходящий в Казахстане референдум по поправкам в конституцию станет залогом того, что в стране не повторятся события, подобные январским. Об этом в воскресенье, 5 июня, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Мы уверены в том, что повторения, рецидива трагического января в нашей стране не будет. И залог этому, кстати говоря, сегодняшний референдум. Мы соответствующие выводы извлекли», — сказал Токаев журналистам после того, как сам проголосовал на одном из участков.

2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты по поводу повышения цен на газ в два раза. Довольно быстро у митингующих появились политические требования. 4 января произошли беспорядки в Алма-Ате. Радикалы ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и разгромили несколько строений. В ходе беспорядков тогда погибли 19 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Утром 5 января Президент Токаев принял отставку правительства. Днем 5 января он заявил, что сменил Нурсултана Назарбаева во главе Совета безопасности страны. В Казахстан были введены миротворческие силы ОДКБ. 9 января власти республики заявили о том, что ситуация в стране стабилизировалась.

В середине марта Токаев заявлял, что Казахстану нужен переход к президентской республике с сильным парламентом. В этой связи он предложил переустроить политическую модель развития страны, обеспечив оптимальный баланс институтов власти. Также он предложил в четыре раза снизить порог для регистрации партий — с 20 тыс. до 5 тыс. человек.

29 апреля Токаев предложил провести референдум по вопросу внесения изменений в конституцию страны, чтобы укрепить взятый курс на демократизацию. Поправки планируют внести в статью 33 основного закона. Они сокращают полномочия президента, усиливают роль парламента, воссоздают Конституционный суд и укрепляют правозащитную сферу.