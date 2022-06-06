Наблюдатели из СНГ не выявили нарушений на референдуме в Казахстане

Представители комиссии от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ не выявили серьезных нарушений в ходе референдума о поправках в конституцию Казахстана. Об этом глава делегации Совфеда Владимир Полетаев сообщил в понедельник, 6 июня.

Он отметил, что голосование прошло в полном соответствии с законодательством страны.

«В состав наблюдателей МПА СНГ входили 57 человек, никто не выявил нарушений, которые способы оказать влияние на результаты», — заявил сенатор «РИА Новости».

5 июня в Казахстане состоялся референдум о поправках к конституции страны. Председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров сообщил, что поправки в конституцию Казахстана в ходе референдума поддержало 77,18% избирателей, передает НСН.

Воспользовался своим конституционным правом первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он проголосовал на участке под номером 115, расположенном в здании «Астана Опера». В первой половине дня на пунктах для голосования были замечены и лидеры политических партий. Они успели пообщаться с горожанами, которые также пришли исполнить свой гражданский долг, и ответили на вопросы журналистов.

Голосуя на референдуме, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал журналистам, что это народное волеизъявление станет залогом того, что в стране не повторятся события, подобные тем, что произошли в январе, сообщает телеканал «360».

Ранее в понедельник миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признала состоявшийся в Казахстане референдум открытым, прозрачным и демократичным, передает RT.