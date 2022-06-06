ШОС признала референдум в Казахстане демократичным и прозрачным

Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признала состоявшийся в Казахстане референдум открытым, прозрачным и демократичным. Об этом в понедельник, 6 июня, заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин, передает «Служба центральных коммуникаций» при Президенте Республики Казахстан.

«Нарушений, ставящих под сомнение легитимность референдума, миссией не отмечено», — сказал он на брифинге.

5 июня в Казахстане состоялся референдум о поправках к конституции страны. Ранее сообщалось, что по данным научно-исследовательской ассоциации «Институт демократии», за поправки в конституцию на референдуме в Казахстане проголосовали 76,7% опрошенных избирателей.

Голосуя на референдуме, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал журналистам, что это народное волеизъявление станет залогом того, что в стране не повторятся события, подобные тем, что произошли в стране в январе.

2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты по поводу повышения цен на газ. Довольно быстро у митингующих появились политические требования. 4 января произошли беспорядки в Алма-Ате. Радикалы ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и разгромили несколько строений. В ходе беспорядков тогда погибли 19 силовиков, двое из них были обезглавлены.