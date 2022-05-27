США пообещали поддерживать военное присутствие в регионе Балтики

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил намерение американской стороны поддерживать военное присутствие в регионе Балтийского моря, а также проводить там учения. Соответствующее заявление он сделал 27 мая во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто.

«США будут также сохранять активную деятельность, связанную с учениями, и поддерживать присутствие в регионе Балтийского моря», — сказал Блинкен.

Кроме того, госсекретарь заявил, что уверен в скором принятии Финляндии и Швеции в ряды членов Североатлантического альянса. Эти два государства «соответствуют демократическим, военным, экономическим критериям членства», уточнил он.

В то же время член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что Швеции и Финляндии не стоило бы забывать о том, что вступление в НАТО накладывает определенные обязательства и риски участия в военных конфликтах. При этом он добавил, что Москва не будет равнодушно наблюдать за процессом расширения Североатлантического альянса, если возникнут угрозы безопасности.

Кроме того, как пояснил в пятницу программный директор клуба «Валдай», научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев в беседе с «Известиями», процесс вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс может сильно затянуться или вовсе не состояться. Эксперт отметил важность вопроса, сможет ли Стокгольм для вступления в НАТО настолько серьезно пересмотреть свою долгосрочную внутреннюю политику.

Ранее в этот день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия вряд ли смогут стать кандидатами на членство в альянсе на предстоящем саммите, если до его начала не выполнят требования Турции. Он заверил, что постарается сопутствовать переговорам Турции с Швецией и Финляндией.

При этом военный эксперт Виктор Литовкин отметил «Известиям», что при вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс военный контингент НАТО в Европе увеличится, поскольку он формируется из армий государств-членов блока. Он назвал лукавством заявления НАТО, что альянс не намерен увеличивать численность своих войск.

24 мая группа американских конгрессменов указала президенту США Джо Байдену на необходимость как можно скорее принять Швецию и Финляндию в Североатлантический альянс. Коллективное письмо было направлено в офис главы государства.

Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

16 мая президент России Владимир Путин в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.