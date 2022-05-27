Блинкен выразил уверенность в скором вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен 27 мая выразил уверенность, что Финляндия и Швеция вскоре будут приняты в НАТО.

«Соединенные Штаты в полной мере поддерживают вступление Финляндии и Швеции в альянс. Я по-прежнему уверен, что обе страны скоро станут союзниками по НАТО», — сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто.

Блинкен добавил, что «Финляндия и Швеция более чем соответствуют демократическим, военным, экономическим критериям членства».

Также он отметил, что Вашингтон ожидает, что подвижки в процессе изучения заявок двух стран будут как до саммита НАТО в Мадриде в июне, так и непосредственно во время него.

Ранее в этот день программный директор клуба «Валдай», научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев предположил, что процесс вступления Швеции и Финляндии в альянс может сильно затянуться или вовсе не состояться.

Между тем, 24 мая группа американских конгрессменов указала президенту США Джо Байдену на необходимость как можно скорее принять Швецию и Финляндию в НАТО.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.