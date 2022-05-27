Эксперт допустил затягивание процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Процесс вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс может сильно затянуться или вовсе не состояться. Такое мнение в пятницу, 27 мая, выразил в беседе с «Известиями» программный директор клуба «Валдай», научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев.

«Вступление Финляндии и Швеции может затянуться, более того, оно может и вовсе не состояться. Точно сказать, как эти страны будут решать свои противоречия с Турцией, мы сейчас не можем. Для них это действительно очень серьезно. Швеция считается своего рода «логовом» курдской Рабочей партии — там это движение уже десятилетиями чувствует себя защищенно», — указал он.

По словам эксперта, вопрос в том, сможет ли Стокгольм для вступления в НАТО настолько серьезно пересмотреть свою долгосрочную внутреннюю политику. Ведь для Турции и президента Реджепа Тайипа Эрдогана курдский вопрос фундаментален и принципиален, заключил Бордачев.

Ранее в этот день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия вряд ли смогут стать кандидатами на членство в альянсе на предстоящем саммите, если до его начала не выполнят требования Турции.

23 мая Эрдоган заявил о готовности Анкары содействовать вступлению скандинавских стран в НАТО, если удастся разрешить противоречия по вопросам поддержки этими странами курдов, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

На следующий день депутат турецкого парламента Девлет Бахчели рассказал, что альянс должен выполнить требования Турции по вступлению Швеции и Финляндии, иначе Анкара поставит вопрос о выходе из блока. Политик заявил, что НАТО не уважает Турцию, и предложил создать альтернативу Североатлантическому альянсу для тюркских и исламских стран.

Также он обвинил Стокгольм в финансировании терроризма через Рабочую партию Курдистана и оказании ей военной помощи. Помимо этого, по мнению Бахчели, Швеция и Финляндия поддерживают движение FETO проповедника Фетхуллаха Гюлена, которое находится в оппозиции к действующей власти в Турции.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.