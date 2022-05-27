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Генсек НАТО оценил вероятность вступления Швеции и Финландии в альянс

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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Швеция и Финляндия вряд ли смогут стать кандидатами на членство в альянсе на предстоящем саммите НАТО, если до его начала не выполнят требования Турции. Об этом в пятницу, 27 мая, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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«Никто не подвергался такому количеству терактов, как Турция <…> есть несколько курдских групп, и Рабочая партия Курдистана находится в списке террористических организаций Евросоюза, то есть Швеции и Финляндии», — приводит радиостанция Cadena SER слова генсека.

По его словам, он постарается сопутствовать переговорам Турции с Швецией и Финляндией.

23 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары содействовать вступлению скандинавских стран в НАТО, если удастся разрешить противоречия по вопросам поддержки этими странами курдов, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

На следующий день депутат турецкого парламента Девлет Бахчели рассказал, что Североатлантический альянс должен выполнить требования Турции по вступлению в организацию Швеции и Финляндии, иначе Анкара поставит вопрос о выходе из блока. Политик заявил, что НАТО не уважает Турцию, и предложил создать альтернативу Североатлантическому альянсу для тюркских и исламских стран.

Также он обвинил Стокгольм в финансировании терроризма через Рабочую партию Курдистана и оказании ей военной помощи. Помимо этого, по мнению Бахчели, Швеция и Финляндия поддерживают движение FETO проповедника Фетхуллаха Гюлена, которое находится в оппозиции к действующей власти в Турции.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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