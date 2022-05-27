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В США призвали Байдена ускорить принятие Финляндии и Швеции в НАТО

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Группа американских конгрессменов указала президенту США Джо Байдену на необходимость как можно скорее принять Швецию и Финляндию в Североатлантический альянс. Коллективное письмо было направлено в офис главы государства во вторник, 24 мая.

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«Мы призываем администрацию и сенат Соединённых Штатов сотрудничать друг с другом, а также с нашими союзниками по НАТО для незамедлительного ускорения процесса утверждения протоколов о вступлении, которые позволят Финляндии и Швеции стать членами НАТО», — говорится в заявлении, текст имеется в распоряжении RT.

Потребность в срочном решении данного вопроса обусловлена якобы усилением агрессии со стороны Москвы. Составители обращения упомянули о кибератаках на правительственные сайты Финляндии, а также о появлении российских летательных аппаратов в суверенном воздушном пространстве обоих государств. Впрочем, доказательства этих событий предоставлены не были.

В свою очередь, члены конгресса обязались всесторонне поддержать США «в предоставлении взаимных гарантий безопасности правительствам Швеции и Финляндии».

Ранее, 23 мая, в финском парламенте предположили, что процедура вступления в НАТО затянется до декабря. В частности, сдерживающим фактором могут стать противоречия с Турцией, которая не согласится в краткие сроки ратифицировать заявки. Между тем для официального принятия Финляндии и Швеции в НАТО нужно одобрение от всех 30 членов альянса.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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