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Процедура вступления Финляндии и Швеции в НАТО продлится до декабря

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Oliver Contreras
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Процедура вступления Финляндии и Швеции в НАТО затянется до декабря. Об этом «Известиям» заявили в финском парламенте.

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Многие государства — члены альянса, особенно в регионе Северной Европы и в Прибалтике, быстро ратифицируют заявки Финляндии и Швеции. Большая часть этого процесса завершится уже к июньскому саммиту НАТО в Мадриде, заявил «Известиям» советник по внешней политике Национально-коалиционной партии (третьей по размеру в финском парламенте) Генри Ванханен.

«Могут быть и ожидаемые проблемы, и я думаю, что в случае с Турцией мы увидим положительный результат только после дипломатических обсуждений. В лучшем случае Финляндия и Швеция станут членами НАТО к концу года», — отметил политик.

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Турция, имеющая вторую по величине армию в альянсе, уже объявила, что не согласится на членство Хельсинки и Стокгольма, пока скандинавские страны не перестанут поддерживать курдские организации Рабочую партию Курдистана (РПК) и Отряды народной самообороны (YPG).

Для официального принятия Финляндии и Швеции в НАТО нужно одобрение от всех 30 членов альянса.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Режим ожидания: в Финляндии ожидают членство в НАТО до декабря

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