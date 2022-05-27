В Госдуме напомнили Швеции и Финляндии о рисках из-за членства в НАТО

Швеции и Финляндии не стоит забывать, что членство в Североатлантическом альянсе накладывает определенные обязательства и риски участия в военных конфликтах. Об этом в пятницу, 27 мая, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Увеличение численности войск в Финляндии и Швеции — это вопрос, важный прежде всего для этих двух стран, которые раньше сохраняли суверенитет и были независимы от происходящего. Швеция и Финляндия и без вступления в НАТО активно поддерживали отношения с альянсом, но сегодня этим странам не стоит забывать, что их членство в блоке накладывает определенные обязательства и риски участия в военных конфликтах», — подчеркнул он.

Как отметил депутат, и Финляндии, и Швеции важно понимать последствия решения о вступлении в альянс, принятого под давлением США и их союзников. Москва не будет равнодушно наблюдать за процессом расширения Североатлантического альянса, если возникнут угрозы безопасности, добавил Белик.

«В этом случае Россия выступит с закономерным ответом», — заключил он.

Накануне командующий американской армией в Европе и Африке генерал Кристофер Каволи на слушаниях в сенате подчеркнул, что в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Соединенные Штаты не будут увеличивать в этих странах численность своих войск.

Помимо этого он добавил, что внимание военных структур, скорее всего, по-прежнему будет сосредоточено на Восточной Европе. Каволи объяснил, что именно в этом регионе страны обеспокоены «потенциальной российской агрессией».

При этом, как пояснил «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин, при вступлении Швеции и Финляндии в альянс военный контингент НАТО в Европе увеличится, поскольку он формируется из армий государств — членов блока.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.