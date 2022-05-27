Военный эксперт указал на рост сил НАТО в Европе при расширении альянса

При вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс военный контингент НАТО в Европе увеличится, поскольку он формируется из армий государств-членов блока. Об этом в пятницу, 27 мая, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

«У Североатлантического альянса нет своей армии, нет своих войск. Поэтому когда говорят, что в НАТО не намерены увеличивать численность своих войск — это лукавство. Все вооруженные силы для НАТО состоят из вооруженных сил отдельных государств, которые для тех или иных операций создают определенные группировки», — пояснил он.

Как отметил эксперт, после вступления этих стран в блок из войск Швеции и Финляндии будут выделяться определенные подразделения для тех или иных операций НАТО. Литовкин добавил, что эти страны уже поступают таким образом, когда участвуют в учениях альянса.

Также эксперт обратил внимание на заявление командующего американской армией в Европе и Африке, генерала Кристофера Каволи, который заявил, что внимание военных структур будет направлено на Восточную Европу.

«Они будут уделять внимание не Восточной Европе, а российским границам, будут сосредотачиваться на российских границах и оказывать давление на РФ. Чтобы заставить Россию участвовать в гонке вооружений, чтобы сдерживать РФ и заставлять ее тратить дополнительные ресурсы для противостояния НАТО», — заключил Литовкин.

Накануне американский генерал Каволи на слушаниях в сенате подчеркнул, что в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Соединенные Штаты Америки не будут увеличивать в этих странах численность своих войск.

Помимо этого, он добавил, что внимание военных структур, скорее всего, по-прежнему будет сосредоточено на Восточной Европе. Каволи объяснил, что именно в этом регионе страны обеспокоены «потенциальной российской агрессией».

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.