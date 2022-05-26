В Минстрое спрогнозировали эффект от снижения ставки ЦБ до 11%

Снижение ставки Центрального Банка России до 11% может стать новым шагом в развитии льготной ипотеки. Такое мнение выразил в беседе с «Известиями» министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Ранее в четверг Центробанк по решению совета директоров снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 11%. Отмечалось, что ЦБ допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, а следующее запланировано на 10 июня.

«Для принятия каких-то решений в этом направлении нам совместно с коллегами предстоит проанализировать, как может развиваться программа с учетом новых условий, и оценить перспективы влияния этих решений на улучшение жилищных условий жителей нашей страны», — сказал Файзуллин.

Также он отметил, что работа, направленная на поддержку граждан и экономики, сегодня ведется всеми органами власти в ежедневном режиме. Многие действия и меры в этой деятельности взаимосвязаны и коррелируются между собой, добавил министр.

Так, по словам главы Минстроя, традиционно являясь одним из флагманов развития экономики, стройотрасль во многом влияет и на процветание других сфер.

«Поэтому мы находимся в постоянном диалоге и поиске совместных актуальных решений со всеми заинтересованными органами власти, представителями профессионального сообщества и общественных организаций», — рассказал министр.

С правительством РФ, Минфином и Банком России министерство находится в постоянном взаимодействии по вопросам развития ипотеки, совершенствования и своевременного обновления льготных ипотечных программ, заключил Файзуллин.

В этот же день глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы, так как настало время стратегических решений для экономики России. По ее словам, экономика РФ входит в период структурной трансформации и будет нуждаться в финансовых ресурсах.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, комментируя снижение ключевой ставки, заявил, что этот шаг сделает доступнее займы для бизнеса и непосредственно для россиян.

Также в четверг глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал что у ЦБ РФ есть возможности для нового снижения ключевой ставки в начале июня. По его словам, без доступности кредита восстановление экономической активности невозможно, потому что бюджет большую часть своих возможностей уже исчерпал.

В конце февраля Банк России на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке поднял базовую ставку до 20% годовых. Тогда повышение ставки объяснялось тем, что оно позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, защитить сбережения граждан от обесценения. Но уже в апреле ставка Центробанком снижалась с 20 до 17% годовых, в конце месяца — с 17 до 14%.