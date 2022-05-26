Ключевая к успеху: банки снижают проценты по кредитам на 1–7 пунктов

Крупнейшие банки уже начали улучшать условия кредитования, а те, кто этого еще не сделал, в ближайшее время планируют уменьшить ставку по ссудам в среднем на 2–3 п.п. вслед за снижением ключевой ЦБ — 26 мая он сократил ее до 11% . На фоне этого некоторые игроки рынка также прогнозируют рост спроса на займы. При этом со следующей недели банки также снизят проценты по депозитам на 1–3 п.п. В течение лета они стабилизируются на уровне 9–10% годовых , ожидают эксперты. В июне банки ожидают дальнейшее снижение ключевой ставки регулятором с 11 до 10%, однако в случае усиления дефляции допускают даже уровень 9%.

По новым условиям

На фоне резкого снижения ключевой ставки ЦБ на 3 п.п., до 11%, банки будут корректировать условия по кредитам и депозитам. Так, к концу июня максимальная ставка по вкладам может уменьшиться до 10–10,5%, а в течение лета стабилизироваться на уровне 9–10% , оценил аналитик TeleTrade Алексей Федоров. По его мнению, проценты по кредитам банки будут опускать не так активно и начнут компенсировать их более строгим процессом одобрения. Так как высоки риски ухудшения экономической ситуации во второй половине 2022 года, а также роста трудностей в обслуживании ссуд. В апреле–мае средневзвешенный уровень ставок стабилизируется в районе 18% по займам до года и на уровне 13–14% на срок свыше года , а затем он будет медленно снижаться, ожидает эксперт.

Ключевая к успеху Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Крупнейшие банки рассказали о планах уменьшить проценты по кредитам и вкладам на фоне решения регулятора. Так, в «Открытии» уже улучшили условия по кредитам наличными и начали предлагать оформить такие займы от 7,5% . В ближайшее время там планируют корректировку условий и по другим продуктам.

На следующей неделе ряд банков также начнет корректировку. Так, в «Зените» планируют снизить ставку по кредиту под залог недвижимости более чем на 7 п.п., а по ипотеке — более чем на 1,5 п.п. В ВТБ базисную ставку по ипотеке уменьшат на 3 п.п., а в Абсолют банке — на 2 п.п. , рассказали их представители.

Сейчас важно восстановить сегмент розничного кредитования, ставки по ссудам уже начали сокращаться, но дальнейшее их движение вниз возможно только в случае уменьшения ставок по вкладам, сообщили в Почта банке. В дальнейшем там ожидают восстановления спроса на кредитование.

В других финансовых организациях также планируют корректировать ставки по ссудам на фоне снижения ключевой, однако там не назвали четких сроков. Так, в ПСБ в ближайшее время хотят снизить ставку по ипотеке и потребительским кредитам в среднем на 2–3 п.п., а в крымском РНКБ обещают уменьшение на 3 п.п. по займам наличными .

Драйвером кредитования в этом году выступает ипотека с господдержкой. По классическим программам жилищного кредитования уже в ближайшее время среднерыночные ставки могут вернуться к уровню февраля — до 11–11,5% годовых, а до конца года снизиться еще больше — до 10% . При этом по потребительским займам нижняя граница среднерыночной ставки способна опуститься до уровня 13%, считают в ПСБ.

При этом крупнейшие банки также планируют снижать ставки по депозитам. В начале следующей недели в Почта банке их опустят на 2–3 п.п., а в Совкомбанке — на 2 п.п. В ближайшее время снижение ставки в таких же пределах планируют в Росбанке и Абсолют банке .

Ключевая к успеху Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Корректировка условий по продуктам происходит с временным лагом, однако крупнейшие банки изменят ставки по кредитам и депозитам в пределах 1–3 п.п. в течение следующего месяца, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Снижение ключевой может немного ускорить инфляцию, однако важнее будет положительный эффект на экономику. На фоне улучшения условий по ссудам усилится и предпринимательская активность, деньги станут более дешевыми и бизнес сможет брать кредиты для модернизации производства.

Рынок явно не ожидал такого резкого снижения показателя ЦБ, аналитики закладывали порядка 2 п.п ., рассказал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист. Однако есть все условия для уменьшения ее уровня: рубль сильно укрепился, данные по инфляции позитивны.

В поддержку экономики

Банки ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки в ближайшее время. ЦБ может снизить ее еще на 1 п.п. до очередного заседания , если рынок спокойно отреагирует на уменьшение 26 мая и в ближайшее время инфляция будет сокращаться, сообщил заместитель председателя правления Абсолют банка Антон Павлов.

Риторика ЦБ указывает на то, что ключевая ставка может быть сокращена 10 июня до 10%, а к концу этого года способна опуститься до 8% , считает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Он добавил: в случае усиления дефляции ставка в июне может быть снижена более значительно — до 9%.

Ключевая к успеху Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России внеплановое снижение ключевой ставки объяснила тем, что проинфляционные риски сейчас заметно уменьшились : продолжается значительное снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а недельные темпы роста потребительских цен опустились практически до нуля.

Экономика России входит в период трансформаций и будет остро нуждаться в финансовых ресурсах , добавила глава Центробанка. Она также представила прогноз по кредитованию на 2022 год. Так, с учетом снижения ключевой и поддержки государства ипотека может вырасти на 10–15%, а корпоративное кредитование — до 5%.

Для поддержки банковского сектора регулятор продлит ряд мер на квартал или до конца года. Так, послабление по нормативам концентрации облегчит перевод кредитов банков, попавших под санкции, другим финорганизациям и будет способствовать поддержанию кредитного портфеля, рассказала Эльвира Набиуллина. Среди прочих продленных мер — неприменение штрафов за превышение средней ставки по депозитам и послабления по валютной позиции для санкционных банков.