Карты России: семь банков РФ вошли в число крупнейших эквайеров Европы

Семь российских банков попали в рейтинг крупнейших эквайеров Европы по итогам 2021 года, а «Сбер» в шестой раз возглавил топ . Такие данные содержатся в исследовании международной компании Nilson Report (есть у «Известий»). Высоких позиций удалось достичь благодаря внедрению новых сервисов и быстрому распространению безнала в РФ, пояснили в этих кредитных организациях. Однако по итогам 2022-го, из-за того что Visa и Mastercard перестали работать с российскими банками, позиции наших эквайеров в международных рейтингах ухудшатся , допускают эксперты. Вместе с тем внутри страны объемы операций сохранятся — они проходят через НСПК.

Платеж пошел

Лидером рейтинга топ-45 торговых эквайеров Европы (банков, которые принимают платежи) в 2021 году в шестой раз подряд стал «Сбер», говорится в исследовании Nilson Report. В нем учитывались трансакции по картам Visa и Mastercard, а национальные платежные инструменты, в том числе карты «Мир», не принимались во внимание. Число обработанных «Сбером» операций в прошлом году выросло на 23%, до 27 млрд, а объем — на 37%, до $281 млрд . По данным исследования, «Сбер» обрабатывает платежи 1,4 млн торговых точек, обслуживая 2,3 млн POS-терминалов.

На 17 месте рейтинга оказался ВТБ: банк обработал 2 млрд трансакций общей суммой $31,6 млрд. Газпромбанк занял 29-е место, увеличив число операций на 8%, до 800 млн, а объем — на 17%, до $9,3 млрд . В список крупнейших эквайеров среди российских кредитных организаций также попали Альфа-банк (35-е место), «Тинькфф» (36-е), «Русский Стандарт» (43-е место) и ПСБ (44-е). Общая доля российских кредитных организаций по числу операций в европейском топ-45 за прошлый год составила 25%, подсчитали «Известия».

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Карты России Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В «Сбере» сообщили, что драйвером роста в 2021 году стали новые платежные методы, такие как SberPay (возможность оплаты без карты) и СберЧаевые. В банке уточнили, что не осуществляют услуги эквайринга в Европе. А прекращение работы Visa и Mastercard в России не оказало существенного влияния на объем платежей внутри страны . В «Сбере» рассчитывают, что сохранят статус крупнейшего эквайера Европы и по итогам 2022 года.

Справка «Известий» C 10 марта Visa и Masterсard прекратили работать с российскими банками. С этого дня «пластиком» международных платежных систем (МПС), который выпущен всеми национальными кредитными организациями, нельзя расплатиться за рубежом и в иностранных интернет-магазинах. При этом на территории РФ карты работают без перебоев, поскольку операции проходят через российский процессинг — НСПК. Вместе с тем с картами Visa и Masterсard нацбанков перестали работать сервисы Apple Pay и Google Pay.

Рост обработанных операций в Газпромбанке объясняют как оптимальными ставками по эквайрингу, так и запуском собственного платежного сервиса GazpromPay , который работает по аналогии с ApplePay и GooglePay. В кредитной организации заявили «Известиям»: после 24 февраля количество клиентов — торговых точек существенно увеличилось, а объемы эквайринга выросли.

Карты России Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В ПСБ сообщили, что в 2021-м увеличили оборот торгового эквайринга на 91% год к году, в том числе — за счет запуска нового сервиса по приему платежей через смартфон (телефон используется в качестве платежного терминала). По словам директора по эквайрингу банка Никиты Хомутова, рост оборотов продолжился и в I квартале 2022 года — на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В других банках, попавших в рейтинг, оперативно не ответили на запросы «Известий».

Давление санкций

Россия выступает одним из лидеров по доле безналичных платежей, причем не только в Европе, но и в мире , напомнил аналитик «Финам» Игорь Додонов. Однако, по его ожиданиям, позиции банков РФ в международных рейтингах ухудшатся из-за ухода Visa и Mastercard, а также невозможности проводить платежи через Apple Pay и Google Pay . Кроме того, ведущим кредитным организациям приходится продавать свои европейские «дочки», что будет отрицательно сказываться на объёме обработанных трансакций.

— Однако основной бизнес российских банков в последние годы все больше концентрировался внутри страны. А поскольку после ухода Visa и Mastercard карты под этими брендами продолжают обслуживаться в РФ, число обработанных внутри страны трансакций не должно значительно просесть , — добавил Игорь Додонов.

Карты России Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Прошлый год показал беспрецедентный рост безналичных платежей в России — по отдельным категориям обороты увеличились на 20%, притом что обычно этот показатель составляет 5–7% в год, рассказала «Известиям» глава Национального платежного совета Алма Обаева. Это объясняется трендом, заданным пандемией коронавируса. Кроме того, банки создают удобные сервисы — например, чаевые по QR-коду, которые позволяют перевести в онлайн традиционно «наличные» операции, добавила эксперт.

Вместе с тем, из-за санкций россияне сталкиваются с трудностями при проведении безналичных платежей, отметила Алма Обаева. Эксперт добавила: хотя сейчас на территории России физические карты Visa и Mastercard работают без перебоев с технологической точки зрения, уход самих операторов ставит ряд вопросов по организации платежей этими картами . По мнению Алмы Обаевой, следует определиться, каким образом будет организовано дальнейшее функционирование карт этих платежных систем, с учетом того что на них приходится порядка 70% рынка. Ранее несколько банков сообщали, что даже после истечения срока действия карт Visa и Mastercard они будут работать. При желании их можно будет перевыпустить на платежной системе «Мир» .

«Известия» направили запрос в ЦБ, а также в глобальные офисы Visa и Mastercard.