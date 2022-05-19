Уменьшают по ставке: банки снижают комиссии за прием безналичных платежей

Банки снижают комиссии за прием карт для юрлиц в качестве меры поддержки . Об улучшении тарифов для отдельных категорий клиентов «Известиям» сообщили в Альфа-банке, банке «Санкт-Петербург» и Делобанке, планируют сделать это в «Открытии» . С 18 апреля кредитные организации установили эквайринг на уровне 1% только для социально значимых товаров, однако они решили расширить поддержку бизнеса. Финорганизации таким образом хотят сохранить конкуренцию с системой быстрых платежей и перераспределить долю на рынке, считают эксперты. Однако они опасаются, что есть риски дальнейшего ухудшения условий программ лояльности .

Ставки вниз

В апреле Альфа-банк снизил ставку торгового эквайринга — комиссию за прием платежей по карте — до 1% вместо рыночных 1,5–2,5% . Об этом «Известиям» сообщили в кредитной организации. Там уточнили, что воспользоваться такими условиями смогут все компании малого бизнеса и индивидуальные предприниматели независимо от рода своей деятельности, которые откроют счет в Альфа-банке.

Комиссию по торговому эквайрингу в апреле обнулил банк «Санкт-Петербург» , заявил директор департамента продуктов корпоративного бизнеса Дмитрий Туманский. Он подчеркнул, что акция доступна новым клиентам из сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП): в период первых трех месяцев действия договора не будет применяться требование к минимальному обороту и взиматься комиссия за его неисполнение.

Комиссию по эквайрингу до 1% для всех клиентов снизили и в Делобанке : льготная ставка действует на торговый, интернет-эквайринг и эквайринг в смартфоне, сообщил его представитель. Кроме того, в кредитной организации сделали скидку 50% на обслуживание терминалов для приема карт. Рассматривает возможность снижения эквайринговых комиссий для всех компаний сегмента МСП также банк «Открытие» .

Уменьшают по ставке Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Любимов

С 18 апреля по 31 августа ЦБ обязал кредитные организации снизить ставку по эквайрингу до 1% на ограниченный перечень товаров и услуг — из социально значимых категорий . В него входят продукты питания, потребительские товары, услуги связи, ЖКХ, топливо, медизделия и лекарственные препараты, медицинские услуги, услуги по перевозке пассажиров, услуги образования, проживание в гостинице, услуги организаций культуры. Требование ЦБ выполнили в МКБ, «Тинькофф», «Альфе», МТС Банке, Делобанке, «Санкт-Петербурге», заявили «Известиям» в кредитных организациях.

В ЦБ не ответили на запрос «Известий» о том, все ли банки выполнили требования по снижению эквайринговых тарифов. Ограничение комиссий за обслуживание безналичных платежей за социально значимые товары и услуги в текущих условиях целесообразно — это снизит давление на бизнес и позволит ему перестроить логистику, заявляла в апреле первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. Она подчеркнула, что мера будет носить временный характер. Аналогичная система поддержки бизнеса уже действовала с апреля по август 2020 года — в период коронакризиса.

Кешбэк не жди

Большая часть торговых точек попадает в льготный пул , оценил зампредседателя правления банка «Финам» Александр Непорожний. Более того, в период кризиса людям свойственно тратить деньги как раз на товары первой необходимости, что еще больше увеличит перевес в сторону льготных категорий, подчеркнул он. По словам эксперта, большинство сниженных тарифных программ, которые вводятся по инициативе самих кредитных организаций, действуют до 31 августа — до той же даты, когда заканчивается правительственное ограничение.

Уменьшают по ставке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Четыре месяца — это хороший срок для маркетинговой акции. Скорее всего, бюджеты таких тарифов адекватно просчитаны . Те же, кто обнуляет тарифы за эквайринг, как правило, делают это в пределах ограниченного объема, например, до 100 тыс. рублей в месяц. В реальных расходах за четыре-пять месяцев это около 5 тыс. рублей, что тоже вполне укладывается в расходы на привлечение клиента на обслуживание, — оценил Александр Непорожний.

Таким образом кредитные организации пытаются перераспределить рынок и привлечь новых клиентов-юрлиц, полагает эксперт. Кроме того, банки могут быть мотивированы развитием системы быстрых платежей, которая позволяет оплачивать покупки по QR-кодам. Тарифы в системе более выгодные, чем за прием платежей по картам, — они не превышают 0,7% против в среднем 1,2–2,2% за эквайринг.

Из денег, заработанных на комиссиях за эквайринг, банки финансируют начисление кешбэков держателям карт . После объявления об ограничении эквайринга на социально значимые товары некоторые банки заявили об ухудшении условий программ лояльности по этим категориям. С 1 апреля нововведение начало действовать в Росбанке и Альфа-банке, писали в конце марта «Известия». Позднее сообщили о снижении кешбэка «Тинькофф», Газпромбанк, «Русский Стандарт». Сбербанк также анонсировал, что с 1 июня сократит размер бонусов «СберСпасибо» на некоторые категории товаров.

Уменьшают по ставке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев