Уменьшают по ставке: банки снижают комиссии за прием безналичных платежей
Банки снижают комиссии за прием карт для юрлиц в качестве меры поддержки. Об улучшении тарифов для отдельных категорий клиентов «Известиям» сообщили в Альфа-банке, банке «Санкт-Петербург» и Делобанке, планируют сделать это в «Открытии». С 18 апреля кредитные организации установили эквайринг на уровне 1% только для социально значимых товаров, однако они решили расширить поддержку бизнеса. Финорганизации таким образом хотят сохранить конкуренцию с системой быстрых платежей и перераспределить долю на рынке, считают эксперты. Однако они опасаются, что есть риски дальнейшего ухудшения условий программ лояльности.
Ставки вниз
В апреле Альфа-банк снизил ставку торгового эквайринга — комиссию за прием платежей по карте — до 1% вместо рыночных 1,5–2,5%. Об этом «Известиям» сообщили в кредитной организации. Там уточнили, что воспользоваться такими условиями смогут все компании малого бизнеса и индивидуальные предприниматели независимо от рода своей деятельности, которые откроют счет в Альфа-банке.
Комиссию по торговому эквайрингу в апреле обнулил банк «Санкт-Петербург», заявил директор департамента продуктов корпоративного бизнеса Дмитрий Туманский. Он подчеркнул, что акция доступна новым клиентам из сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП): в период первых трех месяцев действия договора не будет применяться требование к минимальному обороту и взиматься комиссия за его неисполнение.
Комиссию по эквайрингу до 1% для всех клиентов снизили и в Делобанке: льготная ставка действует на торговый, интернет-эквайринг и эквайринг в смартфоне, сообщил его представитель. Кроме того, в кредитной организации сделали скидку 50% на обслуживание терминалов для приема карт. Рассматривает возможность снижения эквайринговых комиссий для всех компаний сегмента МСП также банк «Открытие».
С 18 апреля по 31 августа ЦБ обязал кредитные организации снизить ставку по эквайрингу до 1% на ограниченный перечень товаров и услуг — из социально значимых категорий. В него входят продукты питания, потребительские товары, услуги связи, ЖКХ, топливо, медизделия и лекарственные препараты, медицинские услуги, услуги по перевозке пассажиров, услуги образования, проживание в гостинице, услуги организаций культуры. Требование ЦБ выполнили в МКБ, «Тинькофф», «Альфе», МТС Банке, Делобанке, «Санкт-Петербурге», заявили «Известиям» в кредитных организациях.
В ЦБ не ответили на запрос «Известий» о том, все ли банки выполнили требования по снижению эквайринговых тарифов. Ограничение комиссий за обслуживание безналичных платежей за социально значимые товары и услуги в текущих условиях целесообразно — это снизит давление на бизнес и позволит ему перестроить логистику, заявляла в апреле первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. Она подчеркнула, что мера будет носить временный характер. Аналогичная система поддержки бизнеса уже действовала с апреля по август 2020 года — в период коронакризиса.
Кешбэк не жди
Большая часть торговых точек попадает в льготный пул, оценил зампредседателя правления банка «Финам» Александр Непорожний. Более того, в период кризиса людям свойственно тратить деньги как раз на товары первой необходимости, что еще больше увеличит перевес в сторону льготных категорий, подчеркнул он. По словам эксперта, большинство сниженных тарифных программ, которые вводятся по инициативе самих кредитных организаций, действуют до 31 августа — до той же даты, когда заканчивается правительственное ограничение.
— Четыре месяца — это хороший срок для маркетинговой акции. Скорее всего, бюджеты таких тарифов адекватно просчитаны. Те же, кто обнуляет тарифы за эквайринг, как правило, делают это в пределах ограниченного объема, например, до 100 тыс. рублей в месяц. В реальных расходах за четыре-пять месяцев это около 5 тыс. рублей, что тоже вполне укладывается в расходы на привлечение клиента на обслуживание, — оценил Александр Непорожний.
Таким образом кредитные организации пытаются перераспределить рынок и привлечь новых клиентов-юрлиц, полагает эксперт. Кроме того, банки могут быть мотивированы развитием системы быстрых платежей, которая позволяет оплачивать покупки по QR-кодам. Тарифы в системе более выгодные, чем за прием платежей по картам, — они не превышают 0,7% против в среднем 1,2–2,2% за эквайринг.
Из денег, заработанных на комиссиях за эквайринг, банки финансируют начисление кешбэков держателям карт. После объявления об ограничении эквайринга на социально значимые товары некоторые банки заявили об ухудшении условий программ лояльности по этим категориям. С 1 апреля нововведение начало действовать в Росбанке и Альфа-банке, писали в конце марта «Известия». Позднее сообщили о снижении кешбэка «Тинькофф», Газпромбанк, «Русский Стандарт». Сбербанк также анонсировал, что с 1 июня сократит размер бонусов «СберСпасибо» на некоторые категории товаров.
Ограничения финорганизаций будут действовать до 31 августа — пока будут актуальны временные требования ЦБ. Хотя прямой зависимости между эквайрингом и кешбэком нет, в ближайшее время условия программ лояльности по разным причинам могут ухудшаться, ожидает коммерческий директор группы Т1 Сергей Лобов. Он пояснил, что одной из сторон финансирования кешбэка выступают платежные системы, которые использовали для этого средства маркетинговых фондов: заморозка этих средств после ухода Visa и MasterCard из России может повлиять на размер возврата.