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Власти Молдавии заинтересовались пересмотром контракта с «Газпромом»

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Фото: Global Look Press/Ilya Galakhov
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Молдавия заинтересована в пересмотре контракта с российской компанией «Газпром» по вопросу оплаты газа. Соответствующую позицию республики выразил 25 мая министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в интервью телеканалу Jurnal TV.

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Отмечается, что страна предпочла бы стабильный тариф в целях избежания проблем со своевременной оплатой голубого топлива.

«Мы хотим понять, возможно ли путем переговоров пересмотреть условия оплаты, так как именно они создают нам проблемы в этом контракте [с «Газпромом»]. В ситуации, когда был бы стабильный тариф и цена на газ не менялась бы от недели к неделе, у нас было бы меньше проблем с оплатой», — сказал Спыну.

Он подчеркнул, что Молдавия не намерена отказываться от поставок российского газа.

Ранее в этот день независимый энергоэксперт Валдис Плявиньш заявил в разговоре с «Известиями», что повышение цен на природный газ имеет для экономики Молдавии крайне негативные последствия, поскольку это приведет к росту цен практически на все группы товаров и услуг.

В среду председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что компания инициировала процедуру увеличения внутренних тарифов на газ в Молдавии. Эта процедура потребовалась, уточнил он, на фоне роста закупочной цены природного газа и увеличения суммы тарифных отклонений. Так, с 1 июня 2022 года тариф для бытовых потребителей может вырасти с 14 леев до 22,2 лея ($1,1) за 1 тыс. куб. м без НДС.

В то же время 23 мая стало известно, что правительство Молдавии помогло газораспределительной компании «Молдовагаз» расплатиться за российский газ в мае, купив у нее резервный объем голубого топлива. Глава правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу отметил, что «дочка» «Газпрома» практически ничего не делает, чтобы решить проблему своевременной оплаты за газ.

Ранее, 27 апреля, президент Молдавии Майя Санду заявила о том, что страна не видит альтернативы российскому газу.

20 апреля Вадим Чебан сообщал, что в апреле расплатиться с «Газпромом» за потребление газа молдавской компании также помогло правительство страны. «Молдовагаз» перечислила ПАО «Газпром» $69,5 млн за поставки природного газа в марте-апреле этого года, уточнил он.

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