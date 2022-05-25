Энергоэксперт оценил последствия для Молдавии из-за роста цен на газ

Для экономики Молдавии повышение цен на природный газ имеет крайне негативные последствия, поскольку это приведет к росту цен практически на все группы товаров и услуг. Об этом заявил «Известиям» независимый энергоэксперт Валдис Плявиньш в среду, 25 мая.

Ранее в этот же день председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что компания инициировала процедуру увеличения тарифов на газ в Молдавии. Компания запросила у Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) страны разрешение на увеличение внутренних тарифов.

С 1 июня 2022 года тариф для бытовых потребителей может вырасти с 14 лей до 22,2 лея ($1,1) за 1 тыс. куб. м без НДС.

Чебан рассказал, что по действующему тарифу для потребителей заложена закупочная цена $620 за 1 тыс. куб. м. Ожидается, что в мае стоимость газа достигнет уровня $920 за 1 тыс. куб. м.

Изменение цен на газ для молдавских потребителей было вопросом времени, считает Плявиньш. Учитывая большое расхождение между стоимостью поставляемого в страну природного газа и стоимостью газа для потребителей, а также отсутствие значительного количества валютных резервов, которые можно направить на компенсацию этой разницы, молдавские энергокомпании были вынуждены увеличить стоимость газа для рядовых потребителей, отметил эксперт.

«Учитывая методику ценообразования по действующим контрактам, опирающуюся в большей степени на спотовую цену газа, уже длительное время находящуюся на крайне высоком уровне, ожидать снижения цен на газ для потребителей в ближайшем будущем не стоит», — рассказал специалист.

Он отметил, что практически в любом производстве при хранении, транспортировке товаров используется электроэнергия, источником которой и является природный газ. Стоит признать, что даже текущие цены на природный газ крайне чувствительны для карманов рядовых потребителей, подчеркнул энергоэксперт. По его словам, за неполный год цены на электроэнергию выросли более чем в три раза, а с учетом нынешних изменений — более чем в пять раз.

В любом случае в энергопотреблении Молдавии будут происходить серьезные изменения — некоторым такое дорогое электричество и отопление в привычных объемах будет просто не по карману, посетовал специалист.

Накануне глава правящей Партии действия и солидарности Молдавии Игорь Гросу рассказал, что правительство страны купило у газораспределительной компании «Молдовагаз» резервный объем голубого топлива, предоставив компании возможность расплатиться с российским «Газпромом» в мае.

13 мая Вадим Чебан сообщил, что Молдавия платит «Газпрому» в евро за поставки газа. По его словам, Кишинев не получал оповещения от российского холдинга о переходе на рубли, поскольку не является «недружественной страной» по отношению к РФ.

27 апреля президент Молдавии Майя Санду заявила о том, что страна не видит альтернативы российскому газу.