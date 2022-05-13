Молдавия заявила об оплате российского газа в евро

В настоящий момент Молдавия платит «Газпрому» в евро за поставки газа. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«Сейчас мы платим в евро. Раньше платили в основном в долларах, хотя по договору могли платить и в рублях, и в евро. Были случаи, когда мы платили в рублях, если возникали проблемы с долларами. С 1 мая мы не можем оплачивать в долларах — только в рублях и в евро», — пояснил он в эфире телеканала RTR Moldova.

Чебан также добавил, что расчеты в евро осуществляются на основании договора, который вступил в силу в ноябре прошлого года. По его словам, Молдавия не получала оповещения от «Газпрома» о переходе на рубли, поскольку не является «недружественной страной» по отношению к РФ.

27 апреля президент Молдавии Майя Санду заявила о том, что страна не видит альтернативы российскому газу. Глава государства уточнила, что в условиях прекращения действия контракта с российской компанией «Газпром» с 1 мая Молдавии придется закупать газ на рынке. При этом предложения потенциальных поставщиков «не устраивают, потому что они очень дорогие».

К 20 апреля «Молдовагаз» расплатилась с «Газпромом» за потребление газа в апреле. Отмечается, что компания перечислила ПАО «Газпром» $69,5 млн за поставки природного газа в марте-апреле этого года. Долгов за текущие поставки природного газа у компании нет.

23 марта глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что с 1 мая компания сможет оплачивать поставки российского газа рублями или евро, при этом сложностей возникнуть не должно. Он отметил, что по действующим условиям контракта до 1 мая у компании есть возможность оплачивать газ либо евро, либо долларами, либо российским рублем, однако после 1 мая останутся только два варианта: рубль и евро. Также Чебан подчеркнул, что «Молдовагаз» и прежде расплачивался с Россией в рублях.