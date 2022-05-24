Реклама
Прямой эфир
Общество
Россиян призвали избегать контакта с грызунами и приматами из-за оспы обезьян
Экономика
В Болгарии признали отказ платить за газ в рублях преждевременным
Мир
Российские военные восстановят подорванный ВСУ при отступлении мост
Мир
В Херсонской области выступили за размещение военной базы РФ в регионе
Мир
Минюст США обновил политику применения силы полиции
Наука
Западным ученым запретили сотрудничать с РФ по генетике растений
Общество
Вильфанд пообещал москвичам потепление до 19 градусов на этой неделе
Мир
В Херсонской области заявили о желании региона стать субъектом РФ
Спорт
«Тампа» вышла в полуфинал плей-офф НХЛ благодаря шатауту Василевского
Мир
Великобритания может отправить в порт Одессы военные корабли
Мир
Госдеп проведет переговоры в Эстонии и Латвии по проблемам энергетики
Сюжет:

Украинские войска разрушили элитный поселок в Харьковской области

Украинские войска с помощью артиллерии разрушили элитный поселок в Харьковской области
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские войска с помощью артиллерии частично разрушили элитный поселок в Харьковской области, который расположен под Изюмом, недалеко от границы с Донецкой Народной Республикой.

«Броневик выезжал из-за нашего дома и стрелял, а потом опять прятался»
Жители Светличного рассказали о ВСУ, прикрывавшихся мирным населением

Как передает 24 мая «РИА Новости», в поселке любили отдыхать украинские судьи, прокуроры и бизнесмены. Отмечается, что все местные жители заранее покинули населенный пункт. На участках остались яхты, катера и дорогие автомобили.

Днем ранее стало известно, что украинские войска обстреляли многоквартирный жилой дом и здание яслей в Куйбышевском районе Донецка.

Реклама

22 мая Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерийских орудий и минометов города Кременная и Первомайск. В тот же день в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, об обстреле здания больницы в Ясиноватой со стороны украинских войск.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022