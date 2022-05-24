Украинские войска разрушили элитный поселок в Харьковской области

Украинские войска с помощью артиллерии частично разрушили элитный поселок в Харьковской области, который расположен под Изюмом, недалеко от границы с Донецкой Народной Республикой.

Как передает 24 мая «РИА Новости», в поселке любили отдыхать украинские судьи, прокуроры и бизнесмены. Отмечается, что все местные жители заранее покинули населенный пункт. На участках остались яхты, катера и дорогие автомобили.

Днем ранее стало известно, что украинские войска обстреляли многоквартирный жилой дом и здание яслей в Куйбышевском районе Донецка.

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22 мая Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерийских орудий и минометов города Кременная и Первомайск. В тот же день в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, об обстреле здания больницы в Ясиноватой со стороны украинских войск.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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