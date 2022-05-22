Украинские войска обстреляли здание больницы в Ясиноватой Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

«Под огнем украинских боевиков оказалось здание больницы, расположенное по улице Школьной. Подробности уточняются. <...> Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище», — говорится в сообщении Telegram-канала штаба.

12 мая начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские военные оборудовали опорные пункты в зданиях детской больницы и медицинского колледжа города Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Также он добавил, что националисты создали огневые точки на подступах к поликлинике на улице Красная в Боровском.

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В тот же день корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал, что украинские военные открыли огонь из танка по зданию гимназии в городе Рубежное в ЛНР. В результате обстрела часть помещений была разрушена.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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