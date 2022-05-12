ВСУ оборудовали опорный пункт в больнице Лисичанска в ЛНР

Украинские военные оборудовали опорные пункты в зданиях детской больницы и медицинского колледжа города Лисичанск в Луганской Народной республике (ЛНР). Об этом заявил в четверг, 12 мая, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Лисичанске в зданиях детской больницы на улице 40 лет Победы и медицинского колледжа на улице Черновая оборудован опорный пункт ВСУ, а на прилегающей территории размещено тяжелое вооружение», — сказал Мизинцев.

Также он добавил, что националисты создали огневые точки на подступах к поликлинике на улице Красная в Боровском. Гражданских лиц, в том числе тяжело больных, вынудили покинуть медицинское учреждение под угрозой расправы.

Ранее в четверг в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что за 12 недель атак со стороны ВСУ, с 17 февраля по 12 мая, в ЛНР пострадали 75 мирных жителей, из которых 25, включая одного ребенка, погибли и 50 человек, в том числе четверо детей, получили ранения.

За этот период было зафиксировано 933 обстрела территории республики в том числе ракетами тактического ракетного комплекса «Точка-У» (8 ракет), РСЗО БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган» и БМ-30 «Смерч».

Накануне корреспондент «Известий» рассказал, что украинские военные открыли огонь из танка по зданию гимназии в городе Рубежное в ЛНР. В результате обстрела часть помещений была разрушена.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».