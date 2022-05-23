Реклама
Прямой эфир

В ЛНР заявили об обстреле Первомайска и Кременной из минометов и артиллерии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) 23 мая сообщило в своем Telegram-канале о том, что 22 мая города Кременная и Первомайск были обстреляны украинскими боевиками из артиллерийских орудий и минометов.

Комплексная борьба: в ЛНР активизировались бои в районе Соледара
Под ударом оказались основные линии снабжения группировки ВСУ на территории Луганской Народной Республики

«Сводка Представительства ЛНР в СЦКК за истекшие сутки, 22 мая. Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 2 обстрела по н.п. Первомайск и Кременная с применением артиллерийских орудий калибром 122 мм (9 снарядов) и минометов калибром 120 мм (4 мины). В результате обстрелов в н.п. Первомайск повреждено 3 жилых дома», — говорится в заявлении представительства.

Днем ранее представительство Донецкой Народной Республики при СЦКК сообщили про обстрел Горловки из ручных противотанковых гранатометов и огнестрельного оружия.

Реклама

В тот же день жители города Рубежного в ЛНР сообщили корреспонденту «Известий», что украинские радикалы продолжают наносить удары по городу. Боевики бьют по жилым кварталам из «Градов», корректируя огонь с помощью дронов.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой Народных Республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022