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В Госдуме раскритиковали призыв Польши к Норвегии поделиться доходами от газа

Депутат Белик раскритиковал призыв Польши к Норвегии поделиться доходами от газа
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Фото: REUTERS/Janis Laizans
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В настоящее время Польша пытается воспользоваться моментом, чтобы решить свои геополитические задачи. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого к Норвегии поделиться доходами от продажи нефти и газа.

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«Польша старается воспользоваться моментом, решая свои геополитические задачи и примеряя на себя роль распорядителя происходящих процессов, касающихся украинского вопроса. Считать прибыль другой страны и делать призывы о том, что этой прибылью нужно делиться, как минимум некорректно», — указал он.

Как отметил депутат, возводя в ранг помощь Украине, Польша пытается надавить на другие страны, которые и так страдают от последствий антироссийской политики и введенных санкций. При этом Моравецкого не заботит то, что санкции в отношении РФ разрушают экономику самой же Польши, заключил Белик.

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Ранее в этот день уполномоченный кабмина Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский объявил о том, что страна досрочно разрывает межправительственное соглашение на поставку российского газа.

Накануне государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон отметил, что власти страны считают целесообразным направить прибыль от продажи нефти и газа на решение внутренних проблем национальной экономики, в том числе на нужды будущих поколений и в Глобальный государственный пенсионный фонд.

По его словам, на экономике страны также сказалось повышение цен и увеличение стоимости электроэнергии и бензина. При этом он отметил большую поддержку Украине, оказанную со стороны Норвегии, и намерение придерживаться такой тактики в дальнейшем.

Таким образом Петерссон отреагировал на поступившее Норвегии предложение Моравецкого поделиться частью доходов от продажи газа и нефти с Украиной, о чем польский политик сообщил ранее 22 мая. Его возмутил тот факт, что Норвегия дополнительно может получить €100 млрд прибыли с продажи энергоресурсов на почве роста цен на энергоносители.

С начала спецоперации России по защите Донбасса страны Запада оказывают Украине финансовую поддержку на постоянной основе, которую та требует от них. Так, 6 мая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что за время проведения спецоперации в Донбассе ЕК предоставила Украине только финансовой помощи на общую сумму €4 млрд.

При этом одним из источников финансирования Киева украинские и западные политики предлагают сделать замороженные российские активы. Например, 9 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюсселю следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания спецоперации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал воровством эту идею и отметил, что для Запада такие действия становятся уже «чем-то вроде привычки».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что западные страны заняли линию по «фактическому воровству российских активов».

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