Норвегия не поддержала призыв Польши поделиться доходами от продажи газа с Украиной

Норвегия считает целесообразным направить прибыль от продажи нефти и газа на решение внутренних проблем национальной экономики, в том числе на нужды будущих поколений и Глобальный государственный пенсионный фонд. Об этом в воскресенье, 22 мая, заявил государственный секретарь при МИД страны Эйвинд Вад Петерссон.

«Хотя в результате <спецоперации РФ> доходы от продажи нефти увеличились, стоимость фонда упала. С нового года стоимость фонда уменьшилась примерно на 550 млрд норвежских крон, отчасти из-за падения фондового рынка», — приводит слова норвежского министра портал Aftenposten.

По словам Петерссона, на экономике страны также сказалось повышение цен и увеличение стоимости электроэнергии и бензина. При этом он отметил большую поддержку Украины, оказанную со стороны Норвегии, и намерение придерживаться такой риторики в дальнейшем.

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Таким образом Петерссон отреагировал на поступившее предложение Норвегии от премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого поделиться частью доходов от продажи газа и нефти с Украиной, о чем польский политик сообщил ранее этим же днем, 22 мая. Его возмутил тот факт, что Норвегия дополнительно может получить €100 млрд прибыли с продажи энергоресурсов на почте роста цен на энергоносители.

С начала специальной военной операции России по защите Донбасса страны Запада оказывают Украине финансовую поддержку на постоянной основе, которую та требует от них. Так, 6 мая Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что за время проведения спецоперации в Донбассе ЕК предоставила Украине только финансовой помощи на общую сумму €4 млрд.

При этом одним из источников финансирования Киева украинские и западные политики предлагают сделать замороженные российские активы. Например, 9 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюсселю следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания спецоперации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал воровством эту идею и отметил, что для Запада такие действия становятся уже «чем-то вроде привычки».

13 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам G7 с просьбой конфисковать российские активы. За несколько дней до этого, 11 мая, украинское правительство утвердило документ, согласно которому российские активы отходят Киеву.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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