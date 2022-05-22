Польша призвала Норвегию поделиться доходами от продажи газа с Украиной

Норвегия должна поделиться доходами от продажи газа и нефти с Украиной. Об этом в воскресенье, 22 мая, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на встрече с молодежью.

По его словам, Норвегия из-за роста цен на энергоносители на фоне российской военной спецоперации по защите Донбасса дополнительно получит свыше €100 млрд с продажи газа и нефти.

«Должны ли мы платить Норвегии гигантские деньги за газ — в четыре или пять раз больше, чем мы платили год назад? <...> Они должны немедленно поделиться этой избыточной, гигантской прибылью», — приводит его слова агентство Bloomberg.

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При этом польский премьер заявил, что получение дополнительных прибылей в сложившихся условиях является «жированием на войне», что «ненормально и несправедливо».

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание Моравецкого, в своем Telegram-канале написала, что с точки зрения польского руководства доходы Киева уже являются доходами Варшавы.

В апреле норвежская нефтегазовая группа Equinor обнаружила новые запасы нефти и газа вблизи от месторождений Тролль (Troll) и Фрам (Fram) в Северном море. По предварительным оценкам, размер месторождения составляет от 4 до 8 млн стандартных кубометров извлекаемого нефтяного эквивалента.

15 марта стало известно, что Equinor решила прекратить торговлю российской нефтью после объявления о выходе из проектов в России. Отмечалось, что компания больше не будет вступать в новые сделки или заниматься транспортировкой нефти и нефтепродуктов из России.

8 марта премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что страна доставляет газ в Европу на максимуме своих возможностей. Он уточнил, что на данный момент страна способна обеспечить только одну пятую необходимого для Европы количества энергоресурсов.