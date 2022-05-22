Реклама
Прямой эфир

Польша призвала Норвегию поделиться доходами от продажи газа с Украиной

Премьер Польши Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной прибылью от нефти и газа
0
Фото: REUTERS
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Норвегия должна поделиться доходами от продажи газа и нефти с Украиной. Об этом в воскресенье, 22 мая, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на встрече с молодежью.

Ставки на стоп: почему Киев сокращает транзит российского газа в Европу
Эксперты не исключают полной остановки прокачки — тогда страны Восточной Европы останутся без топлива

По его словам, Норвегия из-за роста цен на энергоносители на фоне российской военной спецоперации по защите Донбасса дополнительно получит свыше €100 млрд с продажи газа и нефти.

«Должны ли мы платить Норвегии гигантские деньги за газ — в четыре или пять раз больше, чем мы платили год назад? <...> Они должны немедленно поделиться этой избыточной, гигантской прибылью», — приводит его слова агентство Bloomberg.

Реклама

При этом польский премьер заявил, что получение дополнительных прибылей в сложившихся условиях является «жированием на войне», что «ненормально и несправедливо».

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание Моравецкого, в своем Telegram-канале написала, что с точки зрения польского руководства доходы Киева уже являются доходами Варшавы.

В апреле норвежская нефтегазовая группа Equinor обнаружила новые запасы нефти и газа вблизи от месторождений Тролль (Troll) и Фрам (Fram) в Северном море. По предварительным оценкам, размер месторождения составляет от 4 до 8 млн стандартных кубометров извлекаемого нефтяного эквивалента.

15 марта стало известно, что Equinor решила прекратить торговлю российской нефтью после объявления о выходе из проектов в России. Отмечалось, что компания больше не будет вступать в новые сделки или заниматься транспортировкой нефти и нефтепродуктов из России.

8 марта премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что страна доставляет газ в Европу на максимуме своих возможностей. Он уточнил, что на данный момент страна способна обеспечить только одну пятую необходимого для Европы количества энергоресурсов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022