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В Норвегии обнаружили новое месторождение нефти и газа

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Норвежская нефтегазовая группа Equinor обнаружила новые запасы нефти и газа вблизи от месторождений Тролль (Troll) и Фрам (Fram) в Северном море. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе компании.

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«Мы очень рады сделать еще одно открытие в этой области. Как и в случае с другими открытиями в этой области, мы рассмотрим возможность привязки этого открытия к платформе Troll B или C», — приводится на сайте компании заявление ее вице-президента Лилль Брусдал.

По предварительным оценкам, размер месторождения составляет от 4 до 8 млн стандартных куб. м. извлекаемого нефтяного эквивалента. Владельцами лицензий являются Equinor (51%), DNO (29%), Idemitsu (10%) и Longboat Energy (10%).

Отмечается, что это уже шестое открытие в этой местности с осени 2019. Новое месторождение получило временное название «Квейкье».В планах Equinor, пробурить в текущем году еще одну разведочную скважину в этом районе.

15 марта стало известно, что Equinor решила прекратить торговлю российской нефтью после объявления о выходе из проектов в России, пишет «Газета.ru». Компания больше не будет вступать в новые сделки или заниматься транспортировкой нефти и нефтепродуктов из России.

8 марта премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что страна доставляет газ в Европу на максимуме своих возможностей. Он уточнил, что на данный момент страна способна обеспечить только одну пятую необходимого для Европы количества энергоресурсов.

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