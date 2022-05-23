Политолог оценил вероятность военного участия США в защите Тайваня

Возможности США по оказанию поддержки Тайваню не безграничны, и Соединенные Штаты все равно будут стремиться избежать прямого неограниченного военного столкновения с ядерной державой в лице КНР. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил «Известиям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, комментируя слова американского лидера Джо Байдена.

По его словам, готовность защищать Тайвань военными средствами подтверждают все американские лидеры, начиная от Джорджа Буша-младшего.

«Как таковой стратегической двойственности, которая закладывалась в американский закон об отношениях с Тайванем 1979 года, где говорилось, что можно принять меры, но не говорилось, что они обязательно будут приняты, ее нет на уровне политических заявлений. На практике возможности США оказать Тайваню действенную военную помощь сталкиваются со все большими ограничениями», — указал политолог.

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Как отметил эксперт, последняя волна таких трудностей связана с украинским кризисом. Власти США вынуждены развернуть дополнительные войска в Европе, потратить десятки миллиардов долларов на помощь Украине, опустошить часть своих резервов военной техники и даже перенести на более поздний срок поставки некоторых видов вооружений Тайваню, рассказал Кашин.

«Заявления подтверждают все прежние американские обязательства. Как конкретно будет выглядеть эта поддержка, сказать сложно, но, скорее всего, я бы предположил, что в случае начала конфликта стороны будут стремиться ограничить его зону какими-то районами вокруг острова. Китай и США — ядерные державы, у КНР есть возможность донести до территории США от 100 до 200 ядерных боеголовок, и никто не захочет рисковать», — пояснил он.

Однако удержать Пекин от проведения военной операции Вашингтон не сможет, поскольку у китайского руководства нет выхода: Тайвань — это часть китайской территории, все лидеры КНР с Мао Цзэдуна подтверждали решимость вернуть ее под контроль центральных властей, указал Кашин. Он также добавил, что допустить утрату Тайваня для Китая политически невозможно: это может создать проблемы уже для внутренней устойчивости КНР и его политсистемы.

«Китайцы давно знают, что США будут оказывать поддержку Тайваню, но в то же время они понимают, что возможности Вашингтона оказать эту поддержку не безграничны, и Соединенные Штаты будут все равно стремиться избежать прямого, неограниченного военного столкновения с ядерной державой», — заключил политолог.

Ранее в этот день Байден на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой заявил о готовности военного участия США в защите Тайваня «на случай вторжения».

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай не позволит ни одной стране мира вмешиваться в вопросы его внутренней политики, в число которых входит и тайваньский вопрос.

8 мая газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США оказывает давление на правительство Тайваня с целью вынудить его заказать виды вооружения, наиболее подходящие для конфронтации с КНР.

2 мая китайский портал CGTN уличил НАТО в попытках дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион. В издании подчеркнули, что НАТО «кричит» о мире и безопасности, но в то же время сбрасывает бомбы на другие страны.

15 апреля представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что американские власти должны прекратить все официальные контакты с Тайванем, поскольку действия США противоречат принципу «одного Китая».

Тайваньский вопрос остается наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и Материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.