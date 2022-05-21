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В США назвали новый пакет помощи Киеву возможностью для открытия порта Одессы

Сенатор Макконнелл: новый пакет помощи США Украине может помочь открыть порт Одессы
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Порт Одессы
Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл в пятницу, 20 мая, в интервью газете The New York Times высказал мнение, что новый пакет помощи Украине сможет повлиять на открытие Одесского порта.

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«Украинцы пытаются перейти в наступление. И я думаю, что этот пакет вооружений составлен таким образом, чтобы дать им то, что им нужно сейчас, не только для победы <...> но и, надеюсь, чтобы оказать некоторое влияние на то, чтобы снова открыть Одесский порт, потому что отсутствие украинского продовольствия будет отражаться на всем Ближнем Востоке и Африке», — заявил сенатор.

19 мая сенат конгресса США одобрил законопроект о выделении дополнительной помощи Киеву в объеме около $40 млрд. После этого президент сообщил о выделении Украине очередной партии вооружений, в составе которой будут радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы и артиллерийские снаряды.

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Позже в этот день организация «Неравнодушные ветераны за Америку» выступила с критикой действий конгресса, одобрившего выделение пакета помощи Украине на $40 млрд. Ветераны отметили поспешность Вашингтона в принятии подобных решений, которая оказывает «медвежью услугу как американцам, так и украинцам».

18 мая сенатор-республиканец Рэнд Пол, один из 11 республиканцев в сенате, проголосовавших против продвижения нового пакета помощи Украине, заявил, что для передачи таких денег Киеву, Вашингтону придется занять деньги у Китая.

11 мая глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей. Он также обратил внимание на то, что российская сторона не единожды предлагала Украине вывести суда с необходимыми товарами через гуманитарные коридоры.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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