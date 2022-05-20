Ветераны в США раскритиковали выделение Киеву помощи на сумму $40 млрд

Организация «Обеспокоенные ветераны за Америку» в четверг, 19 мая, выступила с критикой действий конгресса США одобрившего выделение пакета помощи Украине в размере $40 млрд.

По словам главы организации Расса Дьюэрстайна, вызывает разочарование тот факт, что конгресс принял еще один масштабный пакет помощи Украине без ясности относительно стратегии администрации президента США Джо Байдена в отношении Украины и того, как это приносит пользу американским интересам.

«Поспешность Вашингтона оказывает медвежью услугу как американцам, так и украинцам, рискуя затянуть <конфликт> и усилить напряженность. Наши законодатели обязаны серьезно подумать о влиянии таких масштабных расходов на нашу собственную обороноспособность, наше будущее процветание и экономическую жизнеспособность Америки», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Ранее в этот день сенат конгресса США одобрил законопроект о выделении дополнительной помощи Киеву в объеме около $40 млрд. Теперь инициатива должна поступить на подпись Джо Байдену.

14 мая конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц заявил, что киевские чиновники разворуют все $40 млрд, которые США выделили в качестве военной помощи. Он считает, что США постепенно скатываются в войну, а американский народ остается в неведении. Гетц также обратил внимание на американские семьи, которые, по его словам, обходятся без детского питания, в то время как США выделяют миллиарды Украине.

5 марта в МИД России призвали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

Страны Запада начали активно вооружать и оказывать финансовую помощь Украине на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Она преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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