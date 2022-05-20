Сенатор Пол предрек США займы у КНР ради помощи Украине

США придется занять денег у Китая, чтобы передать обещанный Украине пакет военной помощи на $40 млрд, заявил сенатор-республиканец Рэнд Пол 18 мая в беседе с Breitbart News Daily.

«Полагаю, важно знать, что у нас нет денег для отправки [военной помощи] Украине. Мы должны сначала занять деньги у Китая. И я думаю, большинство людей отчасти понимают это. И многие республиканцы скажут об этом, когда речь идет о новой социальной программе. Но если это военная помощь, они говорят: «Мы можем одолжить, это оправданное заимствование», — сказал он.

Сенатор Пол был одним из 11 республиканцев в сенате, проголосовавших против продвижения пакета помощи Украине на $40 млрд. Тем самым в верхней палате конгресса США возникла явная оппозиция решению президента Джо Байдена.

«Проблема в том, что к инфляции ведет вся нынешняя политика. И это разрушает аргумент республиканцев о том, что расходы Байдена и госдолг Байдена ведут к инфляции. За исключением ряда случаев, его решения поддерживаются обеими партиями», — отметил сенатор.

19 мая сенат конгресса США одобрил законопроект о выделении дополнительной помощи Киеву в объеме около $40 млрд. После этого президент сообщил о выделении Украине очередной партии вооружений, в составе которой будут радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы и артиллерийские снаряды.

Позже в этот день организация «Неравнодушные ветераны за Америку» выступила с критикой действий конгресса, одобрившего выделение пакета помощи Украине на $40 млрд. Ветераны отметили поспешность Вашингтона в принятии подобных решений, которая оказывает «медвежью услугу как американцам, так и украинцам».

9 мая Байден подписал принятый ранее обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. На это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание в США закона о поставках вооружений его стране по ленд-лизу является историческим шагом.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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