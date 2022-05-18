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Эксперт связал банкротство отделения Google с нежеланием следовать законам России

Эксперт Самойленко назвал банкротство «дочки» Google итогом нежелания следовать законам России
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Фото: пресс-служба Google
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Банкротство российского отделения Google станет результатом нежелания головной организации соглашаться с требованиями законодательства РФ. На это 18 мая указал управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

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«На репутации Google в целом эта новость вряд ли как-то отразится, ведь всем понятно, что банкротство российского отделения — это результат нежелания головной организации соглашаться с требованиями российского законодательства. Во-вторых, интернет-гигант уже потерял немало на сворачивании деятельности в РФ, так что закрытие филиала по тем или иным причинам уже было практически ожидаемым», — отметил он в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, у российского отделения компании просто нет денег на продолжение работы. Кроме того, российское подразделение должно выплатить оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей, а также нести обязательства по выплате зарплат сотрудникам, по текущим налогам и так далее.

В то же время на решение Google повлиял и арест банковского счета, что произошло по причине принудительного взыскания оборотного штрафа после разбирательств с Роскомнадзором, указал эксперт.

«И, видимо, центральный офис больше не связывает больших надежд с развитием своего бизнеса в России, иначе оказал бы финансовую поддержку представительству, например, на покрытие штрафа», — резюмировал Самойленко.

Ранее в этот день стало известно, что дочерняя компания Google в РФ намерена обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. Компания заявила, что с 22 марта 2022 года «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».

Как пояснил в беседе с «Известиями» аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, после признания дочерней компании Google в России банкротом она перестанет заниматься коммерцией в стране. При этом бесплатные сервисы компании продолжат работу в России.

24 декабря 2021 года суд постановил оштрафовать компанию Google на 7,2 млрд рублей за отказ запрещенный удалить контент. Как следует из документов судебных решений, утвержденные оборотные штрафы для Google и Meta (признана экстремистской в РФ) составили 5% от годового дохода данных компаний. Позднее, 1 мая, в отношении Google было возбуждено дело о принудительном взыскании штрафа в 7,2 млрд рублей.

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