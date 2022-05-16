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Песков обяснил различия вступления в НАТО Украины и Швеции с Финляндией

Песков назвал различия между Украиной и Швецией с Финляндией в НАТО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Возможное вступление Украины в НАТО могло бы привести к территориальному спору Российской Федерации с государством, входящим в альянс. В этом различие от вступления в НАТО Швеции и Финляндии, заявил 16 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией», — подчеркнул представитель Кремля.

В случае вступления Украины в НАТО у России возник бы конфликт с государством — членом альянса, что принесло бы огромные риски для континента, заключил Песков.

Как ранее в этот день заявил президент России Владимир Путин в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности, ответ России на вхождение Финляндии и Швеции в НАТО будет зависеть от расширения инфраструктуры альянса. По его словам, пока «проблемы создаются на голом месте», а расширение альянса носит искусственный характер.

Он добавил, что их возможное вступление в НАТО не создает угроз для Москвы.

В этот же день замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков уточнил, что Швеция и Финляндия должны пройти все этапы вступления в НАТО, а потом Россия будет анализировать последствия.

Безопасность в Швеции и Финляндии после вступления в НАТО не укрепится, а решение присоединиться к блоку — очередная ошибка с далеко идущими последствиями, подчеркнул дипломат.

Накануне правительство Финляндии заявило, что страна приняла официальное решение о вступлении в НАТО.

В свою очередь в правящей партии Швеции объявили о том, что решение о вступлении в Североатлантический альянс также принято на официальном уровне. 14 мая премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объяснила, что присоединение к НАТО якобы поможет гарантировать безопасность страны и ее граждан.

На прошлой неделе в российском МИДе критически отреагировали на заявление Финляндии о планах по присоединению к НАТО. В ведомстве заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

В апреле украинский лидер Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что путь к завершению конфликта в Донбассе лежит через вступление Украины в Североатлантический альянс.

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