Прямой эфир
Мир
ВКС РФ уничтожили пять складов вооружения ВСУ и три пункта управления
Политика
Путин проводит встречу с президентом Таджикистана перед саммитом ОДКБ
Мир
Рябков назвал вероятное вступление Швеции и Финляндии в НАТО ошибкой
Мир
Пекин призвал страны G7 к миру вместо ввода незаконных санкций
Экономика
Заявка на транзит газа через Украину упала более чем на 25%
Общество
Минпросвещения рекомендовало очно провести последние звонки в школах
Мир
В конгрессе раскритиковали инициативу выделить Украине помощь на $40 млрд
Мир
В Японии зафиксировали рекордный за последние 40 лет рост оптовых цен
Мир
В ДНР сообщили о 10 сдавшихся украинских военных с «Азовстали»
Мир
Лукашенко прибыл в Москву на саммит ОДКБ
Мир
Российские ПВО сбили один Су-24 и два Су-25 ВСУ

Рябков рассказал о реакции РФ на возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Рябков о реакции РФ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО: сначала пусть пройдут все этапы
0
Фото: Global Look Press/MFA Russia
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для начала Швеция и Финляндия должны пройти все этапы вступления в НАТО, а потом Россия будет анализировать последствия. Об этом в понедельник, 16 мая, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Переход во вступление: что может помешать Финляндии и Швеции войти в НАТО
Хельсинки и Стокгольм планируют вместе подать заявки на членство в альянсе в середине недели

«Пусть они вначале пройдут то, что им положено в этой связи, а потом мы будем анализировать последствия этого в практическом и материальном плане, и потом уже какой-то, возможно, на эту тему [будет] публичный выход», — сказал он, отвечая на вопрос «Известий».

Ранее в этот день Рябков отметил, что безопасность в Швеции и Финляндии после вступления в НАТО не укрепится, а решение присоединиться к блоку — очередная ошибка с далеко идущими последствиями.

Накануне правительство Финляндии заявило, что страна приняла официальное решение о вступлении в НАТО.

В свою очередь, в правящей партии Швеции объявили о том, что решение о вступлении в Североатлантический альянс также принято на официальном уровне. 14 мая премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объяснила, что присоединение к НАТО якобы поможет гарантировать безопасность страны и ее граждан.

После результатов мартовского опроса, где 46% шведов выступили за членство в НАТО и 30% — против, а в Финляндии вступление поддержали 61% населения, правительства стран приняли решение не проводить референдумы по вступлению в блок.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств альянса в Берлине сообщил, что организация намерена нарастить военное присутствие в Балтийском регионе еще до вступления в альянс Финляндии и Швеции, которая также приняла решение о вступлении в НАТО.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение, заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира в целом и европейского континента в частности.

В российском МИДе критически отреагировали на заявление Финляндии о планах по присоединению к НАТО. В ведомстве заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022