Рябков рассказал о реакции РФ на возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Для начала Швеция и Финляндия должны пройти все этапы вступления в НАТО, а потом Россия будет анализировать последствия. Об этом в понедельник, 16 мая, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Пусть они вначале пройдут то, что им положено в этой связи, а потом мы будем анализировать последствия этого в практическом и материальном плане, и потом уже какой-то, возможно, на эту тему [будет] публичный выход», — сказал он, отвечая на вопрос «Известий».

Ранее в этот день Рябков отметил, что безопасность в Швеции и Финляндии после вступления в НАТО не укрепится, а решение присоединиться к блоку — очередная ошибка с далеко идущими последствиями.

Накануне правительство Финляндии заявило, что страна приняла официальное решение о вступлении в НАТО.

В свою очередь, в правящей партии Швеции объявили о том, что решение о вступлении в Североатлантический альянс также принято на официальном уровне. 14 мая премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объяснила, что присоединение к НАТО якобы поможет гарантировать безопасность страны и ее граждан.

После результатов мартовского опроса, где 46% шведов выступили за членство в НАТО и 30% — против, а в Финляндии вступление поддержали 61% населения, правительства стран приняли решение не проводить референдумы по вступлению в блок.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств альянса в Берлине сообщил, что организация намерена нарастить военное присутствие в Балтийском регионе еще до вступления в альянс Финляндии и Швеции, которая также приняла решение о вступлении в НАТО.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение, заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира в целом и европейского континента в частности.

В российском МИДе критически отреагировали на заявление Финляндии о планах по присоединению к НАТО. В ведомстве заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.