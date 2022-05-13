Десять сотрудников посольства Румынии в РФ объявлены персонами нон грата

Россия вышлет из страны десятерых сотрудников посольства Румынии в Москве. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в МИД РФ.

«Посол Румынии в Российской Федерации Кристиан Истрате был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata десятерых сотрудников посольства Румынии в Москве», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Решение стало ответной мерой на высылку десятерых российских сотрудников дипмиссии в Бухаресте в начале апреля. В румынском МИДе тогда заявляли, что деятельность и действия сотрудников посольства якобы противоречат положениям Венской конвенции о дипломатической службе 1961 года.

Кроме того, в министерстве решительно отвергли попытки Бухареста возложить на Москву вину за военные преступления на Украине, осудив линию румынской стороны на обеление преступлений, совершаемых нацбатальонами в отношении мирного населения.

Также в пятницу в дипведомстве вручена нота послу Болгарии в РФ Атанасу Крыстину об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства. Эта мера последовала после того, как в апреле был объявлен персоной нон грата дипломат российского посольства в Софии. Как отметили в российском МИДе, решение болгарской стороны ничем не было мотивировано.

С начала спецоперации РФ по защите Донбасса страны Европы выслали десятки российских дипломатов. Так, 5 апреля о высылке 25 дипломатов РФ объявила Испания, заявив, что россияне якобы угрожают национальной безопасности страны. О высылке 30 российских дипломатов по той же причине сообщала Италия. В то же время объявила персонами нон грата 15 дипломатов Дания. В Германии, в свою очередь, заявляли о намерении выслать 40 сотрудников дипмиссии РФ. Кроме того, о высылке сотрудников российских дипмиссий объявили Швеция, Латвия, Эстония, Словения.

Также в конце марта о высылке российских дипломатов объявили Чехия (один дипломат), Бельгия (21 дипломат), Нидерланды (17 дипломатов).

Москва негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. Как отметил 5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным мерам.

Помимо этого, замглавы МИД РФ Александр Грушко указывал на то, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является уже заранее спланированной кампанией, которая наносит ощутимый ущерб двусторонним отношениям.