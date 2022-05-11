Посла Польши в Москве вызвали в МИД РФ

Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский вызван в МИД РФ. Об этом в среду, 11 мая, заявил глава МИД республики Збигнев Рау на полях 33-й сессии региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для Европы.

«Если говорить о наших отношениях с Россией, то мы знаем, что нашего посла в Москве вызвали в российский МИД», — заявил Рау.

Он не стал делиться предположениями о причинах вызова посла.

В День Победы, 9 мая, на посла РФ в Польше напали во время возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат. Посла, его супругу и группу дипломатов поджидали возмущенные поляки и украинцы, которые преградили им путь, выкрикивая оскорбительные лозунги, после чего облили красной краской. Рядом завязалось несколько потасовок.

После этого Москва выразила решительный протест польским властям. В заявлении МИД РФ потребовал от Варшавы организовать проведение церемонии возложения памятного венка для российского посла, которому помешали неонацисты, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций.

Позже заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что в Варшаве захотели закрыть тему нападения на посла России Сергея Андреева, ограничившись выражением сожаления.

Российская дипмиссия в Польше в День Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая, планировала организовать ежегодную акцию «Бессмертный полк» и возложить венки на мемориальном кладбище солдат Советского Союза. Соответствующее письмо с запросом было направлено в мэрию Варшавы. Однако МИД Польши уведомил российское посольство нотой, что не рекомендует дипмиссии проведение церемонии возложения венков и цветов, а также «Бессмертного полка».